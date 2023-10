Biden apunta a Hamàs com a autor de l'atac a l'hospital a Gaza

Netanyahu demana unió al «món civilitzat» davant les «forces de la barbàrie»

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha apuntat aquest dimecres a Hamàs com a responsable de l'atac a l'hospital a Gaza d'aquest dimarts. «Pel que he vist, sembla que ho ha fet l'altre part, no vosaltres. Ara bé, hi ha molta gent que no està segura, així que hem de superar moltes coses», ha dit Biden acompanyat del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. El president dels EUA ha dit estar «profundament trist i indignat» per l'atac a l'hospital i ha insistit en el suport del país a Israel perquè es defensi. Al seu torn, Netanyahu ha agraït el suport «inequívoc» a Biden i ha demanat al «món civilitzat» unió davant les «forces de la barbàrie».



«Vostè ha traçat correctament la línia clara entre les forces de la civilització i les forces de la barbàrie i ha descrit quins comandaments fan el mal absolut», ha dit Netanyahu, que ha agraït a Biden el «ferm compromís» per fer arribat a Israel «el que necessita per defensar-se».Al seu torn, Biden ha condemnat els atacs de Hamàs. També ha insistit que l'organització «no representa tot el poble palestí». «Només els està portant patiment», ha dit.El viatge de Biden a Israel està marcat per l'atac a l'hospital a Gaza del qual Hamàs i Israel s'acusen mútuament. Arran del bombardeig, Biden ha cancel·lat el viatge que tenia previst a Jordània, on s'havia de reunir amb el rei Abdullah, el presient d'Egipte, Abdel Fatah al-Sisi, i el president de l'Autoritat Palestina, Mahmoud Abbas.