Alerten de falsificacions d'un medicament per a la diabetis

La demanda del producte ha augmentat darrerament perquè també s'usa per aprimar-se

Actualitzada 18/10/2023 a les 17:41

L'Agència Europea del Medicament (EMA per les sigles en anglès) ha alertat de la presència de falsificacions del medicament per a diabetis Ozempic, la demanda del qual ha augmentat darrerament perquè també s'usa per perdre pes. L'EMA ha rebut la informació «d'autoritats nacionals competents», que asseguren que han detectat injectables d'un mil·ligram falsificats a magatzems de majoristes de la Unió Europea i del Regne Unit.Els injectables, amb etiquetes en alemany, provenen de majoristes d'Àustria i Alemanya. El fabricant d'aquest medicament etiqueta cada ampolla amb un número de partida i un número de sèrie únics. Els paquets falsos escanejats han mostrat un número inactiu, fet que ha alertat els operadors de la possible falsificació.L'EMA afirma que ara com ara no hi ha evidències que els injectables falsos hagin estat dispensats a pacients a través de farmàcies legals, i que tampoc hi ha informes de danys a pacients en relació a la medicina falsificada. Les autoritats reguladores del medicament europees i la policia investiguen actualment el succés. L'EMA assisteix les investigacions i explica que els majoristes i les farmàcies als països on s'ha detectat el medicament fals han estat advertits.