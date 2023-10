Així va arribar Álvaro Prieto al sostre del tren en el qual va morir electrocutat

Tot i que encara queden incògnites per a entendre aquest succés, la policia ja ha confirmat que no va saltar des de cap pont

Actualitzada 18/10/2023 a les 19:41

L'autòpsia realitzada al cadàver d'Álvaro Prieto va revelar que el jove futbolista de 18 anys va morir electrocutat el passat 12 d'octubre, mateix dia que va desaparèixer. No obstant això, encara queden moltes incògnites per a entendre aquest tràgic succés, entre elles la manera en la qual el noi va accedir a la part superior del tren.El periodista Nacho Abad va explicar la clau a Código 10, programa de Cuatro: «Ha quedat confirmat. No va saltar des del pont». La raó per la qual sosté aquesta idea és que el tren en el qual va aparèixer és el S449, no el S599, que és el que se situa sota aquest pont i, per tant, és impossible que pogués «saltar de tren en tren».«Puja exactament pel buit entre cotxes», va afirmar el periodista, segons els últims passos de la policia científica, els treballadors de la qual «utilitzen unes pólvores per a revelar petjades en els laterals entre cotxes, a la cara interna» i, després d'això, «han trobat petjades de mans ascendents, les d'Álvaro Prieto».«Va anar ascendint amb les mans i la policia ha aconseguit revelar aquesta dada», va sentenciar Abad. I David Alemán, presentador del programa, va completar aquesta informació assegurant que el cos va caure entre els dos vagons després de «tocar alguna cosa» i rebre aquesta descàrrega elèctrica que el va matar.«Els drons que van sobrevolar la zona els dies anteriors a trobar el cos van volar precisament per allà, i no el van veure. És a dir, que el cos ja estava introduït des del principi en aquesta zona», va afirmar Alemán.