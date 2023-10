Un tren d'eurodiputats que anava de Brussel·les a Estrasburg acaba per error a Eurodisney

El maquinista va cometre un error després de sortir de l'aeroport de París i va prendre la via que portava a l'estació de Eurodisney

Actualitzada 17/10/2023 a les 15:59

Un tren de passatgers que efectuava el recorregut entre Brussel·les i Estrasburg (França) per portar a eurodiputats i funcionaris a la sessió plenària del Parlament Europeu va acabar aquest dilluns per error a l'estació del parc temàtic Disneyland de París, amb un retard de 46 minuts i moltes bromes dels viatgers a les xarxes socials.El maquinista va cometre un error després de sortir de l'aeroport Charles de Gaulle de París i va prendre la via que portava a l'estació Marne-la-Vallée Chessy, situada al costat del conegut parc infantil, va confirmar l'SNCF, empresa que gestiona el sistema ferroviari francès.Un dels treballadors parlamentaris que anava al tren va explicar a EFE que, aproximadament deu minuts després de sortir de l'aeroport, el maquinista els ha informat per megafonia que havia pres la via equivocada i que havia de corregir la ruta, la qual cosa ha fet a l'estació a les portes de Disneyland.En total, va calcular, van estar parats uns 20 minutos i l'arribada a Estrasburg va ser 46 minuts després de l'hora prevista inicialment. «Equip Disneyland», escrivia a X (abans Twitter) l'eurodiputada liberal neerlandesa Samira Rafaela, compartint una foto des del vagó de la cafeteria amb el seu compatriota socialista Mohammed Chahim.El viatge formava part del desplaçament mensual que els eurodiputats i els seus equips realitzen des de Brussel·les, on es duu a terme pràcticament tot el treball de comissions i del dia a dia, fins a Estrasburg, on se celebren els plens durant quatre dies cada mes.Encara que aquesta duplicitat de seus parlamentàries s'ha criticat per ser poc pràctica i per la petjada de carboni que deixa, la celebració de dotze plens a l'any a la ciutat francesa està garantida pels tractats europeus i París la defensa a ultrança.