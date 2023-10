Ouigo llançarà aquest dimecres 2,5 milions de bitllets des de 9 euros per viatjar fins al maig

Els bitllets per viatjar a múltiples destinacions estaran disponibles entre el 10 de desembre de 2023 i el 31 de maig de 2024

Actualitzada 17/10/2023 a les 16:18

Ouigo posarà a la venda aquest dimecres gairebé 2,5 milions de bitllets amb preus des de 9 euros per a les rutes Madrid-València i Madrid-Albacete-Alacant, segons ha informat en un comunicat. Els bitllets estaran disponibles per viatjar entre el 10 de desembre de 2023 i el 31 de maig de 2024 i es podran adquirir a través de la pàgina web de Ouigo i la seva app a partir de les 10.00 hores.D'aquesta manera, els viatgers podran organitzar amb temps els seus pròxims viatges en aquestes dues línies que sumaran noves freqüències també a partir del 10 de desembre de 2023, ha indicat l'operador d'alta velocitat. L'eix de Madrid-València passarà de tres a cinc freqüències diàries d'anada i tornada (deu trajectes), mentre que el de Madrid-Albacete-Alacant tindrà tres freqüències diàries d'anada i tornada (sis trajectes), enfront de les dues que té actualment.Aquest increment de circulacions diàries es traduirà en una oferta anual de 1,8 milions de bitllets per a la ruta Madrid-València i 1,1 milions de bitllets a l'any per a Madrid-Albacete-Alacant. Igual que en la seva ruta Madrid-Zaragoza-Tarragona-Barcelona, on es van llançar gairebé 1,5 milions de bitllets el 27 de setembre per viatjar entre el 10 de desembre i el 31 de maig de 2024, la tarifa general entre la capital i els destins de la Comunitat Valenciana també comença des dels 9 euros.Els nens d'entre 4 i 13 anys poden gaudir d'una tarifa plana de 5 euros, mentre que els menors de fins a tres anys poden viatjar gratis sempre que ho facin en braços d'un adult. L'objectiu de la companyia és oferir preus competitius que garanteixin viatjar en alta velocitat de manera assequible i amb serveis de qualitat. Des que va començar a operar a Espanya al maig de 2021, Ouigo ha transportat a més de 7 milions de viatgers.