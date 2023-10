Manresa: Detenen un home per entrar a robar cinc vegades a casa del seu veí de 93 anys

L'arrestat, de 19 anys, va aprofitar que un familiar seu tenia una còpia de la clau de la víctima

Els Mossos han detingut un jove de 19 anys com a presumpte autor d'un delicte continuat de robatori amb força a l'interior de domicili. El 9 d'octubre un home de 93 anys va denunciar que li havien robat diners de casa seva en dues ocasions. Quatre dies més tard l'home va denunciar que havien entrat dues vegades més.Els agents van iniciar una investigació i van veure que l'autor no havia forçat cap porta, de manera que el lladre hauria entrat amb una clau. La víctima va explicar que hi havia diverses persones del seu entorn que tenien una còpia, entre elles un veí del bloc. Els agents van esbrinar que un familiar del veí que tenia la còpia de la clau era el presumpte lladre. A més, l'home també vivia al mateix bloc i coneixia la víctima.El dissabte 14 d'octubre al matí la víctima va tornar a patir un robatori i hores després els mossos van localitzar el presumpte autor amb la còpia de la clau i els diners que acabava de sostreure. En total, l'autor va entrar fins a cinc vegades a l'interior del domicili i sostreia diners. L'arrestat va passar aquest dilluns a disposició judicial.