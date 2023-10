L'autòpsia confirma la principal hipòtesi: Álvaro Prieto va morir electrocutat

Les càmeres d'una gasolinera pròxima a l'estació van captar a Álvaro pujant-se al sostre d'un tren, on es va electrocutar

Actualitzada 17/10/2023 a les 15:13

L'autòpsia practicada al cadàver d'Álvaro Prieto, trobat aquest dilluns entre dos vagons d'un tren a l'estació de Santa Justa a Sevilla, ha confirmat que el jove cordovès desaparegut des de dijous passat va morir electrocutat, segons han informat a EFE fonts de la recerca.L'autòpsia, realitzada a l'Institut de Medicina Legal (IML) de Sevilla, ha descartat que la mort del jove, aquest mateix dijous, s'hagi pogut produir per algun altre mecanisme, la qual cosa confirma els primers indicis després de la troballa del cos que apuntaven a la seva defunció per electrocució.Les càmeres d'una gasolinera pròxima a l'estació ferroviària van captar a Álvaro Prieto pujant-se al sostre d'un tren, on s'hauria electrocutat pel contacte amb la catenària, segons han confirmat a EFE fonts de la Delegació del Govern a Andalusia. Aquestes fonts han afegit que es pot concloure que no va haver-hi intervenció de terceres persones.El Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA) ha informat que el Jutjat d'Instrucció número 11 de Sevilla, que porta la causa per la defunció d'Álvaro Prieto, ha rebut aquest dimarts l'avançament de l'autòpsia practicada al cadàver a l'Institut de Medicina Legal (IML) de Sevilla, que indica que el jove hauria mort per electrocució.