Hamàs demana 6.000 presoners palestins a canvi dels 250 hostatges que assegura que té

El grup eleva la xifra de persones retingudes reconeguda per Israel, de 199

Actualitzada 17/10/2023 a les 08:55

Un portaveu de Hamàs ha demanat l'alliberament de 6.000 presoners palestins a canvi dels 250 hostatges que assegura que va capturar i que reté a Gaza en el marc dels atacs del cap de setmana a Israel, segons informen mitjans estrangers que asseguren que el missatge s'ha difós en un vídeo. El portaveu del grup afirma al mateix enregistrament que entre els hostatges hi ha persones de nacionalitat no israeliana. Segons Hamàs entre els segrestats també hi ha alts comandaments de la divisió de Gaza de les forces de defensa israelianes. L'exèrcit israelià ha xifrat en 199 les persones que Hamàs manté capturades al territori actualment assetjat, una xifra ja més alta que l'anterior que havia reconegut, de 150.



Al mateix vídeo, els portaveus de Hamàs titllen les persones no isarelianes de «convidats» i es mostren disposats a alliberar-les «quan les circumstàncies ho permetin».