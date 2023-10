Eximeixen un home a Galicia de pagar 2 milions per tenir un Ford tunejat com si fos un Ferrari

En la sentència del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) ha absolt el propietari del negoci del delicte contra la propietat industrial que l'imputaven

Actualitzada 17/10/2023 a les 12:46

Un jutge de la Corunya ha eximit el propietari d'un negoci de compravenda de vehicles d'Arteixo de pagar més de dos milions d'euros a Ferrari, que l'acusava d'explotar els drets de propietat industrial de la marca per tenir un cotxe que aparentava ser de la signatura.En la sentència del 28 de setembre divulgada aquest dimarts pel Tribunal Superior de Xustiza (TSXG), el magistrat del Jutjat Penal número 3 ha absolt el propietari del negoci del delicte contra la propietat industrial que l'imputaven.El magistrat considera provat que, els primers dies d'octubre del 2018, l'home va comprar un vehicle Ford Cougar a qui persones desconegudes prèviament li havien fet «diverses modificacions», amb què havien aconseguit «una certa aparença de passar per un Ferrari F430 Scuderia».Aquestes alteracions, segons la sentència, afectaven diferents elements de la carrosseria i de l'interior de l'automòbil, i, a més, s'havien instal·lat en llocs visibles del cotxe «emblemes i escuts amb el nom de Ferrari, F430, Scuderia i el cavall rampant característic de Ferrari».El jutge indica que algunes d'aquestes peces són d'altres marques, molt semblants a les de Ferrari, mentre que d'altres són de fabricació artesanal.«L'acusat va adquirir el vehicle amb ple coneixement que, en realitat, no es tractava d'un Ferrari», ha assenyalat el magistrat, alhora que ha indicat que el va comprar amb la intenció d'utilitzar-lo com a vehicle de gerència de l'establiment dedicat a la compravenda de cotxes.A més, va col·locar als laterals del turisme, el qual va utilitzar fins al 22 d'octubre del 2018, dia en què va ser confiscat per la Policia Local d'Arteixo, uns adhesius del negoci.El titular del Jutjat Penal número 3 de la Corunya ha rebutjat que es probés la comissió d'un delicte contra la propietat industrial, ja que subratlla que l'acusat, un venedor de cotxes de segona mà, «difícilment resultaria creïble que sabés ni una paraula de models o dibuixos industrials de vehicles».Per això ha conclòs que «menys sabrà encara que pugui existir un registre per part de Ferrari dels components del Ferrari 430 Scuderia a l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea».El magistrat conclou que les acusacions «no han pogut provar que s'hagi ofert a la venda el vehicle, per més que hagi aparegut la foto del cotxe a la pàgina web de l'establiment».En base a això, a la sentència el jutge assenyala: «Potser l'ús d'un cotxe tunejat, que fins i tot per als menys entesos clarament resulta palès que no és un Ferrari, vulnera les regles de la competència?»Perdrà la marca Ferrari alguna venda dels seus exclusius vehicles pel fet que un venedor de cotxes de segona mà es passegi per Arteixo en un Ford Cougar que s'assembla a un Ferrari?De veritat que s'està pretenent una condemna a penes de presó i que inclou, de manera afegida, el pagament de no menys de 2.100.000 euros pel dany reputacional provocat per l'acusat a la imatge de la marca?».La decisió no és ferma, ja que contra ell cal presentar recurs davant l'Audiència Provincial de la Corunya.