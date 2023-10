El presumpte terrorista de Brussel·les estava prenent un cafè quan va ser abatut

Abdesalem Lassoued, de 45 anys i origen tunisià, ha mort a l'hospital després de rebre un tret al tòrax

Actualitzada 17/10/2023 a les 18:16

La Policia belga ha detingut aquest dimarts l'autor de l'atemptat terrorista a Brussel·les d'aquest dilluns a la nit. L'home es trobava prenent un cafè al centre de de la ciutat belga quan, després d'un tiroteig amb els agents després d'hores de cerca, ha estat «neutralitzat». Finalment, Abdesalem Lassoued, de 45 anys, ha mort a l'hospital a conseqüència d'una ferida al tòrax.Lassoued, d'origen tunisià i que estava il·legalment a Bèlgica, no estava a la llista OCAD del Govern belga (on es troben els sospitosos de terrorisme), però sí havia estat fitxat per «fets de dret comú (a Tunísia), no per fets de terrorisme». A més, segons declaracions del primer ministre belga, Alexander De Croo, «fins ara no veiem cap indici que aquest home hagi cooperat, que fos part d'una xarxa» de terroristes. De Croo va recalcar que «avui tot indica que aquest home va treballar de forma totalment individual».Segons la Fiscalia federal, l'atacant, que viatjava en una escúter, va seguir a última hora de la tarda d'aquest dilluns a uns fans de futbol suecs que van pujar a un taxi i després va obrir foc amb una arma automàtica de gran calibre contra aquestes persones quan baixaven del vehicle.«Hem de veure si hem fet l'avaluació correcta. Aquest home va buscar activament als suecs que estaven a Brussel·les i va cometre un acte absolutament covard i demencial», va dir De Croo, que va lamentar que aquest tipus d'atemptats s'estiguin registrant regularment a Europa. «Hem vist en els últims anys en tota Europa que, lamentablement, la gent mai és immune a aquesta mena d'accions de 'llops solitaris'», va afirmar De Croo.Preguntat sobre com el terrorista podia estar a Bèlgica malgrat que sobre ell pesava una ordre per a abandonar el territori, va subratllar que els serveis implicats «hauran d'indicar aviat si han seguit els procediments apropiats i si hi ha alguna deficiència en ells».