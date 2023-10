Detingut a la Seu d'Urgell un home que hauria agredit sexualment quatre nens ucraïnesos exiliats a Múrcia

Vivia amb famílies desplaçades per la guerra i es guanyava la confiança de les mares per quedar-se sol amb els petits

La Guàrdia Civil ha detingut a la Seu d'Urgell un home que hauria agredit sexualment quatre nens ucraïnesos exiliats a Murcia. Segons han apuntat fonts policials, el presumpte autor dels fets, que també era d'origen ucraïnès, residia a Cartagena amb famílies desplaçades pel conflicte bèl·lic i es guanyava la confiança de les mares per quedar-se sol amb els petits. Després que dos infants expliquessin el que passava a la seva progenitora, la dona va denunciar els fets. L'home va fugir a la Seu d'Urgell amb la intenció de sortir de l'Estat creuant la frontera amb França. Agents de l'institut armat van arrestar-lo. La policia va comissar-li quatre telèfons mòbils i unes ulleres de sol amb càmera oculta integrada. L'home ha ingressat a presó.



L'operació s'ha anomenat Opikum i es va iniciar a finals del mes de setembre, quan una dona ucraïnesa va informar una associació dedicada a donar suport a desplaçats i refugiats, que un compatriota que convivia al mateix immoble podia estar agredint sexualment els seus fills menors d'edat. Assistida per agents socials d'aquesta associació, la mare es va desplaçar a la caserna de la Guàrdia Civil de Cartagena per denunciar els fets que els infants li havien relatat.La denunciant va explicar als investigadors que el sospitós s'havia guanyat la seva confiança i la dels nens, amb els quals acostumava a jugar. Així, el detingut aprofitava els moments en què es quedava tot sol amb els petits per fer-los tocaments en zones íntimes. Quan la mare va saber el que estava passant, va parlar amb altres mares ucraïneses de menors que també es relacionaven amb aquest individu. Poc després l'institut armat va rebre dues denúncies més relacionades amb el cas.L'home va fugir a la Seu d'Urgell, on segons la Guàrdia Civil hi tenia alguns vincles, amb la intenció de fugir de l'Estat creuant la frontera amb França. Els agents van poder-lo interceptar i detenir per quatre delictes d'agressió sexual a menors d'edat. En el moment de l'arrest els agents van comissar-li quatre telèfons mòbils i unes ulleres de sol amb càmera oculta integrada. Aquests elements s'estan analitzant.El detingut va passar a disposició del jutjat d'instrucció de la Seu d'Urgell que va fer-se càrrec d'aquest cas. El jutge va decretar-ne l'ingrés a presó. L'operació segueix oberta fins que siguin analitzats els dispositius d'emmagatzematge tecnològic comissats i es determini si contenen fitxers relacionats amb la investigació.