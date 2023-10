Detenen el presumpte assassí d'Elisa Abruñedo després de deu anys d'incògnites

El cos de la dona va ser trobat l'any 2013 amb diverses punyalades prop de casa seva i també es va constatar que va ser violada

Actualitzada 17/10/2023 a les 17:59

La Guàrdia Civil, després de deu anys de recerca, ha detingut un veí de Narón (la Corunya), de 49 anys, com a presumpte autor de l'homicidi d'Elisa Abruñedo, veïna de Lavandeira, a Cabanas (la Corunya). La recerca, dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 2 de Ferrol, es troba sota secret de sumari.Abruñedo va ser localitzada en les proximitats del seu domicili, l'1 de setembre de 2013, a les poques hores de desaparèixer. El cos sense vida estava a tan sols 200 metres del seu habitatge, amb diverses punyalades i es va constatar que també havia estat violada. A la zona van ser localitzades diverses mostres d'ADN que pertanyerien al responsable de la violació i assassinat.La dona comptava en aquells dies amb 46 anys i estava casada. El marit d'Elisa, Manuel Fernández, va morir l'any 2015 en un accident laboral al moll d'A Graña, a l'Arsenal Militar de Ferrol, en caure-li damunt part de la càrrega d'un camió. El matrimoni tenia un fill, Adrián Fernández.Durant aquesta dècada, la Guàrdia Civil ha dut a terme recerques per tractar d'esclarir aquest homicidi, les quals han fructificat amb la detenció d'aquesta persona a Ferrol com a presumpte autor de fets investigats, desenvolupada per agents de la Comandància de la Corunya i de la Unitat Central Operativa (UCO).