Detenen l'activista Greta Thunberg en una protesta a Londres

La protesta es va convocar al costat d'un hotel on estava tenint lloc un fòrum amb els responsables de BP i Cepsa

Actualitzada 17/10/2023 a les 16:46

L'activista mediambiental Greta Thunberg ha estat detinguda aquest dimarts per agents de la policia quan participava en una protesta a Londres contra les companyies energètiques i els combustibles fòssils, segons els convocants de la manifestació.L'organització Fossil Free London (Londres sense combustibles fòssils), que va convocar la manifestació al costat de l'hotel Intercontinental de Park Lane, al costat del cèntric parc de Hyde Park, va denunciar l'arrest en el seu compte de X (abans Twitter): «Greta Thunberg acaba de ser detinguda». Si bé, la Policia Metropolitana no va confirmar l'arrest de l'activista sueca, de 20 anys, imatges penjades en diverses xarxes socials mostren com agents policials s'emporten a Thunberg fins a la part posterior d'un furgó policial.Thunberg va participar des de primera hora en una manifestació per a protestar contra les operacions de les companyies energètiques que advoquen pels combustibles fòssils. A aquest esdeveniment van acudir més d'un centenar d'activistes congregats per Fossil Free London, al costat d'un hotel en el qual els responsables de diverses empreses energètiques, entre elles Aramco, BP o Cepsa, celebraven a les seves sales el Fòrum d'Intel·ligència Energètica.En declaracions als mitjans, l'activista sueca va animar a «erradicar» els beneficis econòmics generats per les indústries de combustible fòssil, al mateix temps que va denunciar com «persones de tot el món s'estan morint i patint per les conseqüències de la crisi originada per aquestes indústries».«Des de fa dècades ha quedat clar que aquesta indústria és molt conscient de les conseqüències que tenen els seus models de negocis i encara així no han fet res», va reclamar l'activista sueca. Durant l'acte, agents de la Policia Metropolitana de Londres van realitzar diverses detencions d'activistes que participaven en la protesta.