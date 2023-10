Barcelona: Condemnen un policia per matar un detingut durant una actuació l'any 2014

L'agent va actuar de manera «desproporcionada» provocant l'asfíxia del lladre

Actualitzada 17/10/2023 a les 18:32

El Tribunal Suprem dona per bona la sentència de l'Audiència de Barcelona que condemna un agent de la Policia Local de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) que el 2014 va provocar la mort d'un detingut. Es rebutja així el recurs interposat per l'acusat, que defensava que tot plegat va ser fruit d'una acció «fortuïta».Segons el Suprem, però, l'actuació va ser «desproporcionada», ja que va traspassar els «límits» a l'hora d'immobilitzar el detingut. El policia va pressionar de manera continuada el coll de l'home, que havia entrat a robar a una empresa del polígon industrial. «No cal ser policia per saber que es pot provocar la mort d'una persona», relata la sentència que ha avançat 'El Periódico' i que ha pogut confirmar l'ACN.Els fets van passar la matinada del 16 de juny de 2014, quan la Policia Local va rebre l'avís d'un vigilant de seguretat d'una empresa del polígon industrial que alertava de la presència de dos lladres. L'agent ara condemnat hauria immobilitzat pel coll un dels assaltants mentre el seu company l'emmanillava.Tot i la forta resistència del lladre, l'Audiència de Barcelona ja va considerar en una primera sentència el 2021 que l'agent va «ometre» les tècniques de reducció de persones i va pressionar el coll del detingut fins al punt de provocar-li una «insuficiència respiratòria aguda i asfixia».L'home va acabar morint i l'agent condemnat a un any de presó i tres d'inhabilitació per homicidi per imprudència professional greu. Ara el Suprem referma aquesta primera sentència després de rebutjar el recurs interposat per l'agent. El policia va exercir a Sant Esteve Sesrovires entre 2007 i 2018.