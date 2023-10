Aquestes són les ciutats amb més criminalitat del món

Actualment, les ciutats llatinoamericanes són les més conflictives

Actualitzada 17/10/2023 a les 17:32

Successos com robatoris, assassinats, segrestos i altres aldarulls violents se succeeixen diàriament en diferents països de tot el món, però especialment a les grans capitals.



1.Tijuana (Mèxic)

2.Acapulco (Mèxic)

3. Caracas (Veneçuela)

4. Ciudad Victoria (Mèxic)

5. Ciudad Juárez (Mèxic)

6. Irapuato (Mèxic)

7. Ciutat Guaiana (Veneçuela)

8. Natal (Brasil)

9.Fortaleza (Brasil)

10. Ciudad Bolívar (Veneçuela)

Celaya (Mèxic)

Colima (Mèxic)

Pietermaritzburg (Sud-àfrica)

Port Moresby (Papúa Nueva Guinea)

Pretoria (Sud-àfrica)

San Pedro Sula (Hondures)

Durban (Sud-àfrica)

Kingston (Jamaica)

Baltimore (Estats Units)

Johannesburgo (Sud-àfrica)

Mandela Bay (Sud-àfrica)

Salvador de Bahía (Brasil)

Rio de Janeiro (Brasil)

Manaus (Brasil)

Port-au-Prince (Haití)

Ciutat del Cap (Sud-àfrica)

Actualment, les ciutats més conflictives es troben a Llatinoamèrica i Sud-àfrica:Aquesta ciutat mexicana de 2'049 milions d'habitants registra gairebé 7 morts violentes al dia. Té una taxa d'homicidis de 138 per cada 100.000 habitants i destaca pels seus elevats índexs de pobresa, amb una criminalitat en la qual predominen actes d'homicidis, segrestos i violacions.Els principals motius de tanta criminalitat a Tijuana es troben en la lluita per aconseguir el predomini de càrtels de narcotràfic així com en els crims vinculats al comerç il·legal d'estupefaents.Amb 779.566 habitants i una taxa registrada d'homicidis de 111 persones per cada 100.000 habitants, Acapulco s'ha convertit en un altre escenari de conflictivitat molt alta per les organitzacions criminals dedicades al tràfic de drogues.Els assassinats, segrestos, robatoris de vehicles i extorsions proliferen per aquesta ciutat mexicana, fins i tot hi ha trets a la llum del dia.Caracas te 2'682 milions d'habitants i registra una taxa homicida de 100 persones per cada 100.000 residents. Els seus alts índexs de criminalitat es deuen a la pobresa, l'escassa participació policial a l'hora de mantenir l'ordre públic i la impunitat legal predominant en aquesta ciutat veneçolana.Es tracta d'una altra ciutat mexicana bastant perillosa, ja que amb una població de 249.668 habitants, la seua taxa d'homicidis és de 86 persones per cada 100.000 residents.Ciudad Juárez registra una taxa homicida de 86 persones per cada 100.000 residents i té una població de 1'512 milions d'habitants. Es tracta d'un pas de trànsit obligat per El Paso (Texas), factor que ha retret l'activitat comercial, els negocis i el turisme entre els nord-americans i els mexicans.Amb una taxa homicida de 81 persones per cada 100.000 habitants i una població de 866.370 persones, Irapuato és una altra de les ciutats més perilloses del món ubicades a Mèxic. En gran part, es deu a la recrudescència de la violència entre càrtels.En aquesta ciutat veneçolana de 758.490 habitants es registra una taxa homicida de 78 persones per cada 100.000 residents.La taxa d'homicidis de Natal és de 75 persones per cada 100.000 habitants. Amb una població de 1'353 milions de persones, els motius principals de l'alta criminalitat en aquesta ciutat brasilera són els assalts sexuals, robatoris de vehicles i la sostracció de possessions a turistes amb violència.Una altra ciutat brasilera que es troba entre les més perilloses del món és Fortalesa, amb 3'999 milions d'habitants i que registra una taxa homicida de 69 persones per cada 100.000 residents. Propera a atraccions turístiques com Jericoacoara Beach i Lencois Maranhenses National Park, els homicidis i altres successos violents estan retraient l'afluència turística.La taxa d'homicidis en Ciutat Bolívar és de 69 persones per cada 100.000 residents. Té una població de 370.627 habitants i la gran majoria d'aldarulls es deuen al tràfic de drogues i la dura convivència entre organitzacions criminals i gàngsters.Altres de les ciutats més perilloses del món: