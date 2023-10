Álvaro Prieto va pujar al sostre del tren i va patir una descàrrega de 3.500 volts en tocar la catenària

Álvaro no va poder accedir al tren perquè el seu mòbil estava sense bateria i no tenia una altra manera d'acreditar el bitllet

Actualitzada 17/10/2023 a les 15:01

Avancen les hores i es van coneixent més detalls sobre la tràgica mort d'Álvaro Prieto, el jove cordovès que va desaparèixer dijous passat i el cadàver del qual va ser trobat el dilluns al matí entre dos vagons al costat de l'estació de Santa Justa (Sevilla).El Delegat del Govern a Andalusia, Pedro Fernández, ha revelat aquest dimarts alguns matisos més. Pel que sembla, Álvaro va arribar a l'estació de Santa Justa i no va poder accedir al tren perquè el seu mòbil estava sense bateria i no tenia una altra manera d'acreditar el bitllet. «Pel que m'han informat se li ofereix carregar el mòbil, però no accedeix», assegura Pedro Fernández. Es desconeix perquè el noi no va acceptar l'oferiment i va deixar el lloc.Una vegada que abandona aquest recinte, és quan les imatges d'una gasolinera capten al jove accedint, per la zona de tallers, restringida, al sostre del tren, segons confirma també el Delegat del Govern. És en aquest instant quan Álvaro s'agafa a la catenària del tren, rebent una fortíssima descàrrega elèctrica -segons diverses fonts, de fins a 3.500 volts- que provoca la seva mort i que caigui a la zona entre els dos vagons, on queda atrapat.Allà es va quedar el cos de la víctima, invisible per als drons que els dies següents van estar tractant de localitzar-lo. Només quan el dilluns al matí el tren, avariat des de finals d'agost, es va posar en marxa per a una operació rutinària, les càmeres de TVE van captar el tràgic moment.