Renfe assegura que el tren on estava el cadàver d'Álvaro Prieto portava sense moure's des del 24 d'agost

La companyia assegura que el tren estava avariat i durant aquests dies no ha realitzat cap moviment ni ha estat sotmès a cap revisió ni manteniment

Actualitzada 16/10/2023 a les 16:11

El cos sense vida d'Álvaro Prieto, el juvenil del Córdoba CF desaparegut dijous passat, ha estat trobat aquest dilluns entre dos vagons d'un tren de de Renfe que es trobava a l'estació sevillana de Santa Justa, on va ser vist per última vegada en el matí del 12 d'octubre.Per part seva, Renfe ha assegurat que el tren en el qual va ser localitzat el cos d'Álvaro Prieto estava avariat i que, durant aquests dies, el comboi no havia realitzat cap moviment ni havia estat sotmès a cap revisió ni manteniment.A més, Renfe indica que el tren es trobava estacionat en una via d'apartat del Centre de Tractament Tècnic de Santa Justa, i que no s'havia mogut des del passat 24 d'agost. En el dia d'avui, aquest tren, aturat a l'altura del pont de la Carretera de Carmona que travessa les vies, estava realitzant una maniobra interna sense prestar servei de viatgers.