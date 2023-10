Mor al Zoo de Barcelona el Pedro, el rinoceront blanc més longeu d'Europa

El seu estat de salut havia empitjorat en les darreres setmanes per problemes relacionats amb la seva avançada edat

Actualitzada 16/10/2023 a les 14:42

Ambaixador d'un espècie amenaçada

El rinoceront blanc més longeu d'Europa, el Pedro, ha mort aquest dilluns al Zoo de Barcelona. Es calcula que l'animal podria tenir entre 53 i 54 anys i que també podria ser un dels exemplars d'aquesta espècie més vells del món. Els responsables de la instal·lació barcelonina han explicat que en les darreres setmanes l'animal s'havia anat debilitant a causa de la seva avançada edat i el seu estat de salut havia anat empitjorant.El Pedro va arribar a Barcelona el 2 de desembre del 2003, provinent d'una altra instal·lació zoològica. L'any 1972 havia estat importat des de Sud-àfrica i traslladat a l'Estat. Els seus cuidadors l'han descrit com un ésser tranquil i molt sociable. Tenint en compte que l'esperança màxima de vida de l'espècie és d'entre 40 i 50 anys, el Pedro era el rinoceront més vell d'Europa. Actualment hi ha 339 exemplars als centres de l'Associació Europea de Zoos i Aquaris (EAZA). A més, també es calcula que era un dels quatre més longeus dels prop de 800 que hi ha a tot el món, segons els registres existents.Atesa la seva edat avançada, en els darrers anys havia rebut atenció geriàtrica especialitzada per minimitzar, entre altres dolències, els problemes articulars que patia. Els responsables del Zoo han indicat que aquesta instal·lació ha acollit al llarg dels anys diferents animals amb característiques similars. Les elefantes Susi, Yoyo i Bully, en són alguns exemples. Tot plegat ha convertit el Zoo de Barcelona en un espai capdavanter en cures geriàtriques, una especialització que s'ha fet de la mà del Centre d'Educació en Benestar d'Animals de Zoològic de la Universitat Autònoma de Barcelona.El Pedro era un rinoceront blanc meridional, una subespècie classificada com gairebé amenaçada a la Llista Vermella de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura i per a la qual existeix un programa de conservació de l'Associació Europea de Zoos i Aquaris. Malgrat que el rinoceront blanc meridional fins fa poc es trobava en greu perill d'extinció a causa de la caça furtiva per obtenir-ne banyes, és l'espècie que millor s'ha recuperat els darrers anys gràcies a l'estricta protecció que se li ha atorgat. Fins fa poc, vivia tan sols a Sud-àfrica, però darrerament se l'ha reintroduït a altres llocs com Botswana, Namíbia, Zàmbia, Kenya o Zimbàbue.