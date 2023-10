Lleida: Denunciat un menor per tirar pedres des d'un pont a un autocar que circulava per l'AP-2

L'impacte de la pedra va fer un forat al vidre davanter del vehicle

Actualitzada 16/10/2023 a les 16:54

Els Mossos d'Esquadra van denunciar dissabte un menor per originar un greu risc per la circulació i un delicte de danys. Els fets van passar pels volts de les 12.30 hores, quan la policia va rebre l'avís que uns joves havien llençat pedres des d'un pont al quilòmetre 139 de l'AP-2, al terme municipal d'Albatàrrec (Segrià), i havien impactat al vidre d'un autocar que circulava en sentit Barcelona.A l'arribar al lloc i amb la col·laboració dels ocupants del bus, la policia va localitzar el presumpte autor del fet, que va ser denunciat per originar un greu risc per la circulació i un delicte de danys, ja que l'impacte de la pedra va fer un forat al vidre davanter del vehicle. El denunciat va quedar a disposició del seu representant legal i s'haurà de presentar davant de la Fiscalia de Menors quan sigui requerit.