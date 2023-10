La principal hipòtesi de la mort d'Álvaro Prieto: electrocutat al tren en el qual es va ocultar

Segons aquesta hipòtesi, Álvaro es va amagar al tren per no ser detectat pels vigilants de seguretat i va accedir a aquesta zona entre vagons

Actualitzada 16/10/2023 a les 18:46

El cos sense vida d'Álvaro Prieto, el juvenil del Córdoba CF desaparegut dijous passat, ha estat trobat aquest dilluns entre dos vagons d'un tren de l'estació sevillana de Santa Justa, on va ser vist per última vegada durant el matí del 12 d'octubre.Ha estat un reporter d'RTVE el que ha localitzat el cos d'Álvaro Prieto de manera accidental durant una emissió en directe. Mentre realitzava la connexió, el periodista va poder veure unes cames entre dos vagons. Poc després, es va confirmar que es tractava del jove futbolista.Encara que les autoritats no descarten cap hipòtesi, gana força la idea que Álvaro Prieto va morir electrocutat el mateix dia en el qual va desaparèixer. Així ho publica Diario de Sevilla, basant-se en el fet que el cadàver presentava cremades a les mans. Segons aquesta hipòtesi, Álvaro es va amagar al tren per no ser detectat pels vigilants de seguretat i va accedir a aquesta zona entre vagons, on va morir electrocutat.