Diversos missatges de mòbil mostren que els acusats del crim de Sabadell del 2021 van planificar el succés

En una de les converses afirmen haver aconseguit un dispositiu de descàrrega elèctrica per «fulminar» la víctima

Actualitzada 16/10/2023 a les 17:39

Un seguit de missatges de mòbil han evidenciat que els tres acusats pel crim de Sabadell del 2021 havien planificat el succés, adduint que la víctima maltractava una de les bessones incriminades. Durant la sessió d'aquest dilluns del judici a l'Audiència de Barcelona, s'han reproduït diverses notes de veu enviades entre els acusats -Isaac, Pilar i Dolores-, s'han rellegit missatges escrits i també s'han exposat trucades enregistrades en les quals també apareix la víctima, Pedro. A les converses, Isaac i Pilar afirmen que Dolores «no pot més» davant la situació que viu amb Pedro i planifiquen adormir-lo «abans de matar-lo». També diuen tenir un aparell de descàrrega elèctrica per «fulminar» la víctima i després traslladar el cos.



«Dany cerebral espectacular»

En una llarga sessió de proves pericials, els Mossos d'Esquadra han mostrat aquest dilluns nombrosos missatges extrets dels mòbils dels tres acusats i de la víctima. El contingut mostrat a la sala ha evidenciat que els tres van planificar matar la parella d'una de les bessones acusades. En un dels missatges, Pilar li explica a Isaac que la seva germana Dolores «està fumuda» [per la situació que viu amb Pedro] i diu que han mirat d'aconseguir cloroform «per dormir-lo abans de matar-lo». «Ho fem divendres a la nit, jo em demano el dia personal a la feina i no passa res», afirma Pilar.Seguint el fil de la conversa, Pilar i Isaac parlen de l'adquisició d'un aparell de descàrrega elèctrica que «et fregeix només del soroll que ja deixa anar». Pilar li diu que aquest dispositiu «pot fer molt mal si es posa directament al cor» i Isaac assegura que arriba a descarregar 12.000 wats. «Amb les guspires que emet, t'ha de deixar molt doblegat per poder seguir endavant», afegeix, mentre valoren la possibilitat d'adquirir un aparell de més potència, «perquè, al cap i a la fi, això serà per a una única vegada».Dins el conjunt d'aquests missatges, Pilar i Isaac també parlen del moment en què executaran el pla, i estudien si anar a buscar Pedro a casa seva o no. «Estaré a l'aguait i el sorprendré, no hi ha res més a fer, però al mig del carrer no ho faré», afirma Isaac, que amb to sorneguer afegeix: «De moment la sang no arribarà al riu, però potser sí que arriba al bosc». Als missatges reproduits a la sala s'escolta com Pilar assegura que, si usen bé el dispositiu, «quedarà fregit». «I un cop fregit, allà se'l matxaca», apunta, també afirma que ella està «feta un embolic».A banda de les converses sobre la planificació del succés del juliol del 2021, durant l'exposició del contingut dels telèfons mòbils també s'han evidenciat els alts i baixos que tenia la relació sentimental entre Dolores i Pedro. En algunes trucades, les dues germanes parlen de la víctima com un maltractador i de la possibilitat de demanar una ordre d'allunyament, fet que Dolores descarta. També hi ha converses amb discussions pujades de to en el si de la parella. Als diferents enfrontaments verbals, Pedro demana sistemàticament «perdó».La reproducció del contingut dels quatre terminals ha estat marcada per les discrepàncies de les tres defenses, que han protestat per les errades que conté l'informe policial en relació al fus horari amb què es recullen tots els missatges. La densitat del contingut i les queixes dels lletrats ha dilatat la prova pericial, que s'ha hagut d'aturar momentàniament al migdia amb motiu del dinar dels membres del jurat popular. La previsió és reprendre la reproducció dels arxius pendents a primera hora de la tarda, i seguidament hi haurà les preguntes de les acusacions i defenses.Aquest dilluns també han declarat els forenses que van participar a l'aixecament del cadàver i a l'autòpsia. Tots han destacat que les lesions que va rebre la víctima van ser al cap, que va patir una «gran deformitat». «El crani estava aixafat, enfonsat i en sortien restes de massa encefàlica», ha relatat una de les doctores, que ha definit el traumatisme com a «molt greu».La mateixa forense ha explicat que la dotzena de lesions identificades podrien ser resultat, en alguns casos, de cops sobreposats i ha dit que en la majoria de casos van ser impactes en què la víctima estava quieta. «No hi havia una fractura lineal al cap, sinó que vam observar una destrucció massiva de totes els ossos. Estava tot triturat, tant a la part frontal com a la cara», ha detallat.A preguntes de la fiscalia, els forenses han assegurat que el cadàver no tenia cap senyal indicatiu d'haver-se defensat del seu agressor, i han asseverat que totes les ferides van ser en vida. Les mortals, han explicat, van ser les que va rebre a la part superior i que li van obrir el crani. Els metges han destacat que l'home va patir un «dany cerebral espectacular» el qual, han dit, li va impedir qualsevol capacitat de parlar o caminar.D'altra banda, a la mateixa sessió s'han practicat les proves pericials psicològiques dels tres acusats. Les psiquiatres i el psicòleg que van avaluar les bessones i l'home han detallat que en cap dels tres casos van detectar indicis de malaltia o trastorn mental que els impedís ser conscients de les seves accions. «Tenien una vida absolutament normativa», han afirmat els especialistes.A preguntes del jurat, els responsables de les proves psiquiàtriques han explicat que Issac mostrava uns estàndards d'equilibri mental situats dins la normalitat, i han destacat que no tenia antecedents de baralles ni de consum de drogues, motiu pel qual «caldria identificar un detonant que expliqués tanta agressivitat en el moment dels fets». «Se suposa que si ets una persona amb equilibri emocional, hi ha d'haver un element que et porti a actuar d'una forma tant desproporcionada, i aquí aquest element falla», ha afegit la mateixa psiquiàtrica.Al mateix temps, el psicòleg que el va valorar ha afegit que aquest patró normatiu sí que encaixa amb una persona capacitada per organitzar un crim, «ja que una planificació requereix d'unes capacitats d'articular incompatibles amb una persona que pateix alguna alteració mental». «Per contra, tenir una patologia podria donar lloc a una reacció de descontrol», ha apuntat.