Detingut a Navarra per agredir sexualment dues viatgeres en un tren i cridar que és de Hamàs

Fonts policials han confirmat que es tracta d'un home de nacionalitat marroquina

Actualitzada 16/10/2023 a les 17:06

La Guàrdia Civil va detenir aquest diumenge a la tarda un home que viatjava al tren de Saragossa a Pamplona per presumptes delictes de desordre públic, amenaces i agressió sexual. L'episodi va provocar que el tren estigués detingut 40 minuts a l'altura de la localitat de Gallur, segons publiquen alguns mitjans.El detingut va irrompre enmig del trajecte per aixecar-se del seu seient i cridar que pertanyia al grup terrorista palestí Hamàs, cosa que va alarmar la resta de passatgers. Després es va dedicar a amenaçar-los, i va acabar apropant-se a dues dones per refregar-se els genitals a la cara.Els empleats del tren, tal com indica el protocol d'actuació, van avisar la Guàrdia Civil i van detenir el comboi. Els agents van pujar al tren i van arrestar l'home, que ha estat posat a disposició judicial.Tot i que la identitat i l'edat del detingut no ha transcendit, alguns mitjans publiquen que es tracta d'un home de nacionalitat marroquina.