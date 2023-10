Detingut un jove a Palma de Mallorca per maltractar i agredir sexualment la seva mare

Es va abalançar sobre ella mentre dormia, li va exigir diners i va acabar agredint-la, a més d'amenaçar-la

La Policia Nacional a Palma ha detingut un jove espanyol per maltractar i agredir sexualment la seva mare. Segons ha informat els gants, els fets van passar dissabte passat, cap a les 02.00 hores, en un municipi de la Part Forana, quan un jove es va abalançar sobre la seva mare, que estava dormint, i li va exigir diners, negant-se la mateixa a donar-li-ho. Després d'una discussió, la va acabar agredint sexualment, a més d'amenaçar-la.La mare, posteriorment, va donar diners al seu fill i el va acompanyar a Palma, ja que el jove volia anar a 'Ciutat'. En aquell moment, la víctima va deixar el seu fill a la capital i va anar a la Policia Nacional per denunciar els fets, activant-se així el protocol corresponent.Els agents, després de demanar una sèrie d'informacions sobre el parador del jove, van aconseguir localitzar-lo a l'interior d'un bus que cobreix la línia entre Palma i la Part Forana. En aquell moment, es va detenir com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual i maltractaments en l'àmbit familiar.