Comença la vacunació de la grip i la covid a majors de 60 anys i a persones amb factors de risc

També poden rebre la vacuna antigripal els infants d'entre 6 mesos i 5 anys i els fumadors

Actualitzada 16/10/2023 a les 15:24

Els centres d'atenció primària (CAP) de Catalunya han començat aquest dilluns la vacunació simultània de la grip i la covid-19 per a majors de 60 anys, embarassades, persones amb problemes crònics de salut i altres condicions de risc, així com els professionals sanitaris i sociosanitaris i dels serveis essencials crítics.«Tenim la vacuna al costat, al CAP, amb magnífics professionals. Aprofitem-ho», ha animat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, des del CAP Ramon Turró. A més, per primera vegada, es poden vacunar de la grip les persones fumadores i tots els infants d'entre 6 mesos i 5 anys. Cabezas ha remarcat que els infants petits «poden patir també complicacions de la grip i vacunar-los ajuda molt a evitar-les».La tercera campanya simultània de la grip i la covid-19 ha arrancat aquest dilluns fora de les residències de gent gran, on va començar fa uns dies. Des de la setmana passada, les persones per a qui la doble punxada està indicada ja poden demanar cita per vacunar-se. Cabezas ha explicat que es pot demanar cita a través del CAP, presencialment o telefònica, o a través de 'La meva salut', encara que puntualitza que aquesta via és la millor. «La meva salut és l'instrument de contacte creat per a la relació entre les persones i els seus centres sanitaris de referència», ha recordat. Els CAP també promouran la vacunació entre els pacients dels grups de risc.La secretària de Salut Pública ha recalcat la importància que les persones amb factors de risc es vacunin tant de la grip com de la covid. Concretament, les persones majors de 60 anys; les embarassades; les persones amb problemes de salut crònic, immunosupressió o amb altres factors de risc i persones amb discapacitat que viuen en residències. També es vacunaran els professionals sanitaris i sociosanitaris i cuidadors de persones d'alt risc, així com policies, bombers, personal de protecció civil i d'altres serveis essencials, i persones que viuen en institucions tancades.«Les persones grans, amb condicions de risc o les dones embarassades poden tenir complicacions de la grip», ha afirmat Cabezas. Pel que fa a la covid-19, ha indicat que la vacuna que s'administra, la de Pfizer adaptada a òmicron XBB.1.5, també protegeix davant les diverses subvariants que circulen. Tenint en compte la situació epidemiològica actual, en què molta gent s'ha contagiat almenys una vegada de la covid, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana a partir d'ara una sola dosi de la vacuna independentment de les que s'hagin rebut prèviament.