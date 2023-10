Biden avisa Israel que seria un «gran error» ocupar la franja de Gaza

Els EUA anticipen que la situació al pas fronterer de Rafah «serà fluida i imprevisible»

Actualitzada 16/10/2023 a les 09:15

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha avisat Israel que seria un «gran error» ocupar la franja de Gaza. En una entrevista a la CBS, el president nord-americà ha assegurat confiar que l'exèrcit israelià actuarà d'acord amb les normes internacionals - les «lleis de la guerra», ha dit-. Tot i que ha defensat el dret de Tel-Aviv de defensar-se i atacar Hamàs, Biden ha advertit que cal establir un camí perquè hi hagi un estat palestí. Per ara, Israel no ha envaït Gaza, tot i tenir preparats a la frontera uns 300.000 soldats. Mentrestant, prop d'un milió de palestins ja han fugit del nord de la Franja cap al sud, i la situació a la frontera de Rafah, amb Egipte, és molt confusa.



Durant la matinada, el secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, ha dit que els Estats Units estaven treballant perquè el pas fronterer entre Gaza i Egipte pogués reobrir per motius humanitaris. Tot i algunes informacions periodístiques que apuntaven a un acord en aquesta direcció, per ara no hi ha cap confirmació oficial.De moment, l'ambaixada dels EUA a Israel informa que la situació serà «fluida i imprevisible» i l'obertura es podria anunciar amb molt poc marge de temps. Per això, recomana als seus ciutadans atrapats a Gaza que si tenen els mitjans per acostar-se a Rafah de forma segura ho facin. «Pot haver-hi poca antelació en l'obertura del pas fronterer, i podria només estar obert per un període limitat de temps», assegura la Secretaria d'Estat dels EUA.D'altra banda, l'exèrcit d'Israel ha assegurat en un missatge a X que està evacuant els residents al nord del país que viuen a uns 2 kilòmetres de la frontera amb el Líban. El pla inclou 28 comunitats.