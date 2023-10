Barcelona: Detingut per provocar un accident de trànsit amb un cotxe robat i conduir drogat

Una agent de la Policia Municipal fora de servei va retenir l'home després que xoqués contra diversos vehicles aparcats

Actualitzada 16/10/2023 a les 15:58

Una persona ha estat detinguda aquest cap de setmana a Mollet del Vallès per provocar un accident de trànsit. El detingut conduïa un vehicle sostret, no portava el permís de conduir i es trobava sota la influència de les drogues. Els fets van tenir lloc diumenge a la tarda al barri de Can Borrell, quan un cotxe circulava contra direcció xocant amb diversos vehicles que estaven estacionats.Una agent de la Policia Municipal fora de servei es trobava per les proximitats i, alertada pels crits dels testimonis, va veure com el conductor sortia corrent del lloc dels fets i el va perseguir. Finalment, amb l'ajut d'un ciutadà, el va retenir fins a l'arribada de les patrulles uniformades.La persona en qüestió ha estat detinguda per sostracció del vehicle, i denunciada per conducció temerària, no disposar del permís de conduir i fer-ho sota els efectes de les drogues. Aquest dilluns el detingut passa a disposició judicial i el vehicle robat ja s'ha retornat al seu propietari.