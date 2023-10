Aquest és l'aliment que t'ajuda a dormir mentre enforteix el cor

És un aliat contra el restrenyiment i una gran font d'energia, i també és rica en vitamines i minerals, com el calci i el ferro

Actualitzada 16/10/2023 a les 18:03

Per què la civada ens ajuda a dormir

La civada a poc a poc ha anat guanyant espai en les nostres cuines. No és que abans no estigués, però cada vegada és més senzill trobar receptes on és la protagonista, sense haver de recórrer a les farinetes, que ara han estat rebatejades sota el nom de porridge i que són una gran manera de començar el matí. En flocs o en farina, serveixen per a fer galetes, coques o bescuits que facin més atractius els nostres desdejunis, també els podem afegir usant-la com a base per a la massa de la nostra quiche.La civada és una gran font de fibra soluble, que atrapa aigua i forma un gel que augmenta el seu volum a l'estómac, la qual cosa fa que la sensació de sacietat sigui major, ajudant-nos a perdre pes, però també fa més lent el procés digestiu, disminueix l'absorció de carbohidrats i ajuda a regular els nivells de sucre a la sang. És una aliada contra el restrenyiment i una gran font d'energia, i també és rica en vitamines i minerals, com el calci i el ferro. Conté omega-3 i omega-6, la qual cosa ajuda a reduir el colesterol dolent i redueix el risc de patir determinades malalties del cor, i també antioxidants, que redueixen l'envelliment del cos i les artèries.És habitual incloure la civada en el primer menjar del dia per l'energia que proporciona gràcies als carbohidrats que té. Conté hidrats de carboni d'absorció lenta i de fàcil assimilació que fa que l'energia que proporciona en el cos duri més temps, evitant la sensació de fatiga. D'aquesta manera és més senzill afrontar tota la jornada. Això fa que resulti sorprenent descobrir que també és un aliment ideal per a ajudar-nos a dormir per les nits, però la civada conté avenina, que és una proteïna que posseeix efecte tranquil·litzant, relaxant i ajuda a reduir l'ansietat i el nerviosisme.Aquest cereal conté triptòfan, precursor de la serotonina, que regula tant l'apetit com el somni i l'estat d'ànim. Regula la secreció d'algunes hormones, com la melatonina, que també trobem en la civada en petites quantitats i que és una proteïna que, entre altres funcions, regula els ritmes circadiaris i el somni. Qualsevol moment del dia sembla adequat per a donar-li una oportunitat a la civada i els molts beneficis que té per al cos, sempre que la prenguem en el marc d'una alimentació saludable i portem una vida activa, i que la converteixen en un superaliment.