Tarragona compta amb un dels balnearis gratuïts situats a Espanya

La resta estan situats, majoritàriament, a Ourense, Galícia

Actualitzada 15/10/2023 a les 12:15

Termes d'O Muíño da Veiga (Ourense)

Gorgs d'Arnedillo (La Rioja)

Piscines naturals de la Fontcalda (Tarragona)

Banys del Riu Caldo (Ourense)

Termes A Chavasqueira (Ourense)

Banys de la Hedionda (Màlaga)

Bassa de Cela (Almeria)

Termes de Bande (Ourense)

Espanya compta amb una àmplia oferta d'aigües termals i medicinals a l'aire lliure on els visitants podran aclarir la ment alhora que tenen cura del cos. I el millor de tot és que moltes són d'accés totalment gratuït.Gairebé al propi llit del riu Miño, es troben les termes d'O Muíño da Veiga. Es tracta d'un espai de bany a l'aire lliure compost per cinc piscines amb aigües bicarbonatades-sòdiques, fluorades i silicatades que ronden els 40 ºC. També compta amb una zona verda recreativa.Els gorgs d'Arnedillo són unes petites piscines naturals al marge del riu Cidacos amb aigües medicinals que arriben a assolir temperatures de 52,5 ºC. Aquestes són clorurat sòdiques, sulfatat càlciques i bromurades, de lliure accés i es poden gaudir del paisatge que les envolta.Les piscines naturals de la Fontcalda s'estenen entre les serres de la Mola i el Crestall. Les seves aigües brollen a una temperatura de 28 °C aproximadament. A més, la zona s'ha habilitat per fer l'experiència el més còmoda possible.Situats al poble de Lobios, són unes piscines naturals d'aigües termals que arriben a assolir temperatures de fins a 60 °C. Són aigües de mineralització feble, classificades com a bicarbonatades sòdiques i fluorades.Les Termes A Chavasqueira es troben en un dels marges del Riu Miño. A més, van ser les primeres que van condicionar a la ciutat per a l'ús i el gaudi dels veïns i visitants. Les seves aigües tenen una temperatura de 43 °C per al bany, però emanen a 63 °C i són usades per a tractaments de reuma, artritis, asma o infeccions de la pell.Els Banys de la Hedionda són un antic balneari del segle I que es pot visitar a la província de Màlaga. Les seves aigües emanen a una temperatura de 21 °C durant tot l'any i també són sulfuroses i ferruginoses, una cosa perfecta per combatre certes afeccions a la pell com les erupcions cutànies, la pell atòpica o la dermatitis.Situat al Barri de Cela, al municipi de Lúcar, compta amb aigües termals que emergeixen de manera natural amb un cabal constant de 42 litres per segon i una temperatura entre 22 i 24 graus centígrads.Les termes de Bande són un vestigi d´un antic balneari romà. Les seves aigües brollen a 14 litres per segon amb una temperatura de 46 ºC i són de mineralització mitjana, fluorurades i litíniques. A més, estan indicades per a afeccions com el reuma, l'artritis i les malalties digestives, respiratòries, dermatològiques i del fetge.