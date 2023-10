Rècord de més de 66.000 visitants al Saló del Caravàning 2023

El certamen tanca una edició marcada per l'atracció de nous aficionats i l'èxit de les furgonetes camper

Actualitzada 15/10/2023 a les 19:40

El Saló del Caravàning 2023 tancarà portes aquest diumenge a Fira de Barcelona-Gran Via amb un rècord de més de 66.000 visitants durant els nou dies de celebració, segons l'organització. El certamen, líder a Espanya i al sud d'Europa, posa punt final a una 36a edició marcada per l'atracció de nous aficionats –parelles joves i famílies amb nens- i l'èxit de les furgonetes camper, que gràcies a la seva gran versatilitat i preus competitius ja superen en vendes les autocaravanes. «Hem complert l'objectiu d'atraure nous usuaris i famílies més joves per estendre al màxim l'afició a la van life i al turisme de natura», ha celebrat la presidenta de Caravàning i de Gremcar, Susana Colom, que ha parlat clarament de «canvi generacional».



«El saló ha tornat a ser el més gran aparador de les novetats del sector, un revulsiu per dinamitzar les seves vendes i ha reunit compradors de tota Espanya», ha afegit el també president del saló i d'Aseicar, José Manuel Jurado. Han estat molt concorregudes les activitats programades a Travelvaning, incloent la presentació del primer informe sobre la petjada de carboni del sector a Espanya, la nova àrea de tiny houses o cases singulars, la mostra de vehicles 4x4, l'espai d'activitats familiars i la zona gastronòmica.