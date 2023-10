Professionals sanitaris ofereixen tallers pràctics per formar els ciutadans sobre reanimació cardiopulmonar

El SEM atén 2.705 persones amb aturades cardiorespiratòries durant el 2022

Actualitzada 15/10/2023 a les 10:21

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) oferix tallers pràctics sobre reanimació cardiopulmonar a una desena de poblacions catalanes avui. L'acció s'emmarca en el Dia Mundial de Conscienciació de l'Aturada Cardiorespiratòria. Les sessions es fan a Barcelona, Cubelles, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Sabadell, Tarragona, Tortosa i Tremp. Dilluns també es duran a terme al Pont de Suert. L'any 2022 el SEM va atendre 2.085 ciutadans amb aquesta afecció. A tota Catalunya es van registrar 3.000 casos. Un 30% van poder-se recuperar gràcies a la ràpida reacció de persones anònimes i del SEM. L'inici precoç de maniobres de ressuscitació augmenta la supervivència entre dues i tres vegades. Amb tot, només es fan en el 42% de les ocasions.



Tallers simultanis

L'aturada cardiorespiratòria (ACR) és una situació sobrevinguda que es produeix de manera sobtada, sovint sense avís previ. En aquests casos, és fonamental trucar al 112 i iniciar maniobres de ressuscitació (RCP) al moment. De fet, cada minut que passa, disminueix entre un 3% i un 5% la probabilitat de recuperació, segons les guies europees European Resuscitation Council Guidelines 2021.«Davant d'una aturada cardiorespiratòria és fonamental iniciar la realització de maniobres de ressuscitació de manera precoç per part de qualsevol persona que hagi presenciat l'aturada, sense perdre ni un minut», ha explicat el doctor Jorge Morales, director mèdic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). En aquest sentit, ha apuntat que cal perdre la por i reaccionar amb rapidesa. «El ciutadà ha de saber, que una vegada alertat el SEM, a través del 112, no estarà sol, ja que un professional sanitari el guiarà des de l'altra banda del telèfon fins a l'arribada de l'ambulància», ha insistit.Sota el lema Les teves mans salven vides, els tallers que el SEM farà avui a Barcelona, Cubelles, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Sabadell, Tarragona, Tortosa i Tremp, pretenen conscienciar la ciutadania sobre aquesta problemàtica i ensenyar-la a reaccionar.A les dotze del migdia es farà de forma simultània una flashmob en què els participants posaran en pràctica els coneixements adquirits al ritme de la cançó Stayin Alive dels Bee Gees. El SEM lliurarà samarretes per a l'ocasió que simularan l'uniforme del personal sanitari. A més, les reanimacions es faran sobre maniquins i coixins en forma de cor elaborats per la fundació ARED. Paral·lelament, el dia 16 d'octubre aquestes classes es faran al Pont de Suert.