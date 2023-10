Israel dona un nou termini de tres hores fins al migdia per fugir del nord de Gaza

Un portaveu de l'exèrcit israelià insta a desplaçar-se cap a Khan Yunis, al sud de la Franja

Actualitzada 15/10/2023 a les 10:20

Israel ha donat un nou termini de tres hores per fugir del nord de Gaza. En concret, de deu del matí a una del migdia, hora local. El termini expira a les 12.00 hora catalana. Així ho ha explicat un portaveu de l'exèrcit d'Israel en un missatge a la xarxa social X. Aquest portaveu emplaça a «aprofitar aquest període curt de temps» per desplaçar-se del nord de la franja de Gaza cap al sud, fins a Khan Yunis. D'aquesta manera, es dona un nou termini per evacuar la zona, després de les 24 hores inicials i l'ampliació que Israel va anunciar fins a les tres de la tarda de dissabte. L'exèrcit israelià ja va anunciar ahir que ultima una operació militar per «terra mar i aire».



El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, va mantenir aquest dissabte una trobada amb combatents de l'exèrcit, un cop va expirar el termini donat als habitants del nord de Gaza per abandonar la zona. «Estem a punt», va dir en un vídeo que va compartir a la xarxa social X.Mentrestant, segons l'últim balanç del ministeri de Salut palestí, el número de morts a la franja de Gaza s'eleva a un total de 2.329. Pel que fa a les persones ferides, arriba a les 9.042. Les víctimes mortals israelianes pels atacs de Hamàs del passat cap de setmana són més de 1.300.