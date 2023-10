Es pot cobrar l'atur si es viu fora d'Espanya?

Hi ha una sèrie de circumstàncies en què és possible percebre el subsidi d'atur d'Espanya estant fora del país

15/10/2023 a les 16:57

Aquests són els ajuts d'atur si marxa a l'estranger

Per motius laborals i menys d'un any: en cas de sortir d'Espanya per buscar feina o treballar, cal comunicar-ho al SEPE abans de la sortida si s'està cobrant la prestació per desocupació. La prestació se suspendrà si el trasllat dura menys de dotze mesos i s'extingeix si se'n surt més d'un any. Si es torna sense feina, es pot sol·licitar la represa.

en cas de sortir d'Espanya per buscar feina o treballar, cal comunicar-ho al SEPE abans de la sortida si s'està cobrant la prestació per desocupació. La prestació se suspendrà si el trasllat dura menys de dotze mesos i s'extingeix si se'n surt més d'un any. Si es torna sense feina, es pot sol·licitar la represa. Per motius laborals i més d'un any: el subsidi s'extingeix si s'està fora més d'un any, per la qual cosa en tornar no hi haurà dret a percebre l'atur.

el subsidi s'extingeix si s'està fora més d'un any, per la qual cosa en tornar no hi haurà dret a percebre l'atur. Per altres causes i no més de 15 dies: la prestació es manté, però cal comunicar la sortida al SEPE, i cal presentar-se a l'oficina d'ocupació a la tornada.

la prestació es manté, però cal comunicar la sortida al SEPE, i cal presentar-se a l'oficina d'ocupació a la tornada. Per altres causes i més de 15 dies (fins a 90 dies): la prestació se suspèn, i s'extingeix en cas de superar els 90 dies en cas de no estar buscant feina, treballant o estudiant a l'estranger . La sortida s'ha de comunicar al SEPE.

la prestació se suspèn, i s'extingeix en cas de superar els 90 dies en cas de no estar buscant feina, treballant o estudiant a l'estranger . La sortida s'ha de comunicar al SEPE. Trasllats dins de la UE o Suïssa: és possible exportar la prestació i percebre-la a l'estranger durant tres mesos, prorrogables per tres més, prèvia sol·licitud al SEPE i lliurament del document U2, igual que inscriure's com a demandant d'ocupació al país a el termini dels set dies següents a la data en què es deixi d'estar a disposició del SEPE espanyol.

és possible exportar la prestació i percebre-la a l'estranger durant tres mesos, prorrogables per tres més, prèvia sol·licitud al SEPE i lliurament del document U2, igual que inscriure's com a demandant d'ocupació al país a el termini dels set dies següents a la data en què es deixi d'estar a disposició del SEPE espanyol. Volta a Espanya i abans de sortir no es cobrava la prestació: en cas de tenir la nacionalitat espanyola i no haver treballat a Espanya en els sis anys anteriors a la sortida de l'estranger, es tindrà dret a cobrar un subsidi com a persona emigrant retornada. En cas de si haver treballat i no haver cobrat, es tindrà accés a la prestació si es reuneixen 360 dies cotitzats abans de la seva sortida, o un subsidi si abans de marxar havia cotitzat entre 90 i 359 dies.

Viatjar a l'estranger és una alternativa a què recorren molts treballadors per explorar noves opcions i oportunitats laborals o per formar-se. Alguns d'ells, però, surten d'Espanya sense feina a buscar un lloc al país de destinació. En aquest sentit, és lògic que molts puguin preguntar-se si tindrien accés a la prestació per desocupació també a l'estranger.El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) informa a la seva pàgina web de la situació i les prestacions a què poden tenir accés aquests ciutadans.Per saber la cobertura que la prestació de desocupació concedida pel SEPE atorga a cada ciutadà quan se'n va a l'estranger, cal atendre la seva situació i alhora que estarà fora d'Espanya: