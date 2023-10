Aragonès reclama al govern espanyol una «declaració institucional» que restauri la figura de Companys

El president exigeix a l'Estat que «assumeixi la responsabilitat» en el 83à aniversari de l'afusellament

Actualitzada 15/10/2023 a les 11:46

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat al govern espanyol una «declaració institucional» que restauri la figura del president Lluís Companys, que «reconegui la injustícia del seu processament», que posi de manifest la «il·legitimitat» del tribunal que el va jutjar i que anul·li la sentencia. Aragonès ho ha dit després d'haver encapçalat l'ofrena floral que ha fet el Govern a la tomba de Companys al cementeri de Montjuïc, en el 83è aniversari del seu afusellament. El president considera que l'Estat ha de fer un «acte de desgreuge» cap a la figura de Companys i «assumir la seva responsabilitat» en l'afusellament. Per Aragonès, aquesta declaració aniria dirigida també a «tota una generació» que també va ser «represaliada».



Aragonès ha recordat que, fa 30 anys, Alemanya va reconèixer la seva responsabilitat en l'afusellament de Companys, i considera que ara és el moment que ho faci l'estat espanyol a través d'aquesta declaració. Per Aragonès, això seria un «acte de desgreuge» també per a «tota una generació» que va defensar «els drets i llibertats» de Catalunya, «la democràcia i la república», i que va patir exili, empresonaments i afusellaments.«Gràcies a la seva lluita, esforç i perseverança, avui som aquí, continuant aquesta lluita», ha assegurat, «amb els mateixos valors republicans, el mateix compromís amb la igualtat de totes les persones, el mateix compromís amb la fraternitat de les persones i els pobles, i amb el mateix compromís cap a la llibertat plena de la nació catalana».Aragonès ha assegurat que Companys va ser afusellat «per defensar els seus ideals, per ser un home republicà, catalanista i d'esquerres». Però ha afegit que «sobretot el van afusellar perquè era el president de Catalunya i volien afusellar el que representava un país sencer», acabant amb l'autogovern de Catalunya, la Generalitat i «tot el que representava».El president creu «imprescindible» que es restauri «la memòria històrica del país», com a «millor antídot a l'oblit».