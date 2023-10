Aquest serà el nou límit d'Hisenda per fer la declaració de la renda amb dos pagadors

La llei ha introduït canvis en el límit d'ingressos que determina si cal fer la declaració o no si s'han tingut dos pagadors el 2023

Qui està obligat a presentar la Renda el 2023

Aquells treballadors que hagin percebut més de 22.000 euros per un únic pagador

Aquells treballadors amb dues o més pagadores en un mateix any si han guanyat més de 15.000 euros.

Quan es perceben pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments (sempre que no procedeixin dels pares per decisió judicial)

¬Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció

Si es percep l'Ingrés Mínim Vital (IMV)

Els qui tinguin rendiments íntegres de capital mobiliari i guanys patrimonials si superen els 1.600 euros anuals

Els qui tinguen Lletres del Tresor, laves immobiliàries, subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, o altres guanys patrimonials d'ajudes públiques, si superen els 1.000 euros.

Amb el 2023 encarant la recta final, és possible que molts contribuents ja estiguin fent comptes per saber si hauran de fer la declaració de la Renda basant-se en els seus ingressos. En aquest sentit, aquells treballadors que hagin estat empleats de dues o més empreses han de saber que estan obligats per llei a efectuar i presentar l'esborrany del present exercici el proper any.Cal tenir en compte que, aquest any, Hisenda establia en 14.000 euros el límit d'ingressos exempt per declarar l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), amb dues o més pagadores. Tot i això, la llei ha introduït nous canvis de cara a la campanya de Renda corresponent a l'exercici econòmic del 2023.El límit exempt per a treballadors amb dues pagadoresSegons recull la modificació de la Llei 21/2022, de 23 de desembre, als Pressupostos Generals de l'Estat, el nou límit exempt passa a ser de 15.000 euros per a dues pagadores, per la qual cosa si els ingressos estan per sota d'aquesta xifra no caldrà pagar IRPF ni a través de retencions ni com a resultat de la declaració.Això vol dir que no caldrà declarar l'IRPF si una persona ha obtingut rendiments de treball de dues pagadores per sota dels 15.000 euros. Aquest supòsit s'ha de donar sempre que s'hagin percebut menys de 1.500 euros d'aquest segon pagador. Si se supera aquesta xifra, si cal declarar a l'IRPF davant Hisenda.Aquests són altres supòsits en què els contribuents estan obligats a presentar la declaració de la Renda: