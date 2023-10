França es troba en màxima alerta després de l'atemptat mortal d'aquest divendres a un professor

Actualitzada 14/10/2023 a les 17:45

ACN / 20 Minutos | El Museu Louvre i el Palau de Versailles han tancat les portes al llarg d'aquest dissabte aquest dissabte per «raons de seguretat» davant una amenaça de bomba. Així han informat els dos equipaments culturals, que han agraït la «comprensió» dels visitants i s'han compromès a retornar l'import de les entrades. La mesura s'ha pres pel que queda de dia i es produeix en un context de màxima alerta per amenaça terrorista. Aquest mateix divendres, un jove de 20 anys va apunyalar mortalment un professor d'institut a la localitat francesa d'Arràs, al nord-est del país, i va causar dos ferits més. Paral·lelament, el president de la República, Emmanuel Macron, ha mobilitzat 7.000 membres de l'exèrcit per garantir la seguretat.