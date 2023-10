L'únic museu al món que et fica dins un cos humà

En aquest centre educatiu molt proper a Amsterdam, els visitants podran saltar en una llengua, caminar per dins d'una orella i descobrir un cor per dins

Del genot al cervell

Horaris, preus i durada de la visita

Com arribar al Museu Corpus

Caminar per dins una boca, passejar per una orella o entrar en un genot. Tot això i molt més és el que ofereix el Museu Corpus. Aquest centre permet als visitants fer un autèntic viatge al cos humà, combinant la diversió amb una experiència educativa.Aquest museu únic al món és a prop de la ciutat de Leiden, als Països Baixos, a 45 quilòmetres d'Amsterdam. Així, la millor manera per arribar des d'Espanya és volar fins a la capital neerlandesa i agafar un tren de només mitja hora fins a Leiden.El Museu Corpus ja sorprèn des del seu exterior. Funent-se amb l'edifici, hi ha una figura enorme de color marró amb forma de persona que ja vaticina el que es troba a l'interior: una increïble atracció educativa per a tota la família on veure com és el cos humà per dins i com funciona.Una escala mecànica aixeca fins al genot per començar el recorregut. Es visiten diferents parts del cos, com els intestins, els pulmons o el cor. Els visitants continuaran pujant i arribaran al capdavant, per saltar sobre la llengua, caminar per l'interior de l'orella i fins i tot descobrir el cervell. Tota la visita està acompanyada d´una audioguia disponible en neerlandès, anglès, alemany, francès, espanyol, italià, rus i xinès.El recorregut pel cos humà té una durada de 55 minuts, però encara es poden viure moltes altres experiències en aquest museu. Per exemple, es pot visitar la secció interactiva, My Corpus, on hi ha exhibicions i jocs, i fins i tot una cerca del tresor. En aquest espai es pot romandre tant com es vulgui i així aprendre sobre la importància de l'exercici, l'alimentació responsable i la salut mental. Una visita mitjana a tot el Museu Corpus dura 2,5 hores.L'horari d'obertura és de dimarts a divendres amb el primer comença a les 9.30 hi l'últim a les 15.00 h. Els dissabtes i diumenges són a les 9:30 hi a les 17:00 h. Després de l'última passada, el museu romandrà obert durant 2 hores i mitja més per als visitants que ja són endins. Pel que fa al preu de les entrades, és de 23,95€ per persona o 19,95€ per a grups a partir de 10 persones.El Museu Corpus es troba a la ciutat de Leiden, al carrer Willem Einthovenstraat 1. Amb transport públic urbà, es pot arribar amb les línies d'autobús 9, 57 i 90. Des d'Amsterdam, amb cotxe el trajecte és de 40 minuts per la A4 i A44, i amb tren serà de mitja hora amb l'Intercity 2232, per després agafar la línia 57 d'autobús.