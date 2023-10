Israel amplia fins a les quatre de la tarda el termini per abandonar el nord de Gaza

L'exèrcit hebreu assegura que Hamàs encara reté més de 120 ostatges

Actualitzada 14/10/2023 a les 10:24

Israel ha ampliat fins a les quatre de la tarda d'aquest dissabte el termini perquè els civils palestins abandonin el nord de la Franja de Gaza, inclosa la ciutat de Gaza. Un portaveu de les Forces de Defensa d'Israel, el coronel Avichay Adraee, ha confirmat l'obertura de «dos corredors segurs» cap al sud en direcció a Khan Yunis. «Es permetrà la circulació pels carrers indicats sense cap dany entre les 10.00 i les 16.00 hores. Si us preocupeu per vosaltres mateixos i els vostres éssers estimats aneu cap al sud, seguint les instruccions», ha avisat Adraee en un missatge a X. En paral·lel, l'exèrcit hebreu assegura que Hamàs encara reté més de 120 ostatges i ha anunciat que ha matat diversos milicians que es volien infiltrar des del Líban.



Israel afirma que ha eliminat el cap de la força aèria de Hamà

«Soldats de l'exèrcit han identificat una cèl·lula terrorista que ha intentat infiltrar-se a territori israelià des del Líban. Un dron de les forces israelianes ha disparat i matat diversos dels terroristes», ha precisat un portaveu militar d'Israel. L'exèrcit hebreu també ha afirmat que ha acabat amb la vida del cap de la força aèria de Hamàs, Murad Abu Marad, considerat un dels cervells de l'ofensiva de dissabte passat contra Israel. La mort d'Abu Marad s'hauria produït aquesta matinada de dissabte en un bombardeig amb avions de combat contra la caserna general de l'organització terrorista, a la Franja de Gaza.«Murad abu Murad va participar i dirigir els terroristes en l'atac assassí de dissabte passat. La caserna servia per gestionar les activitats aèries de Hamàs», han assenyalat les Forces de Defensa d'Israel (FDI), que han adjuntat un vídeo on es pot veure com un míssil destrueix un edifici.