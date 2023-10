El preu de la llum supera els 135 euros MWh, el més car des del març d'aquest any

Les causes principals d'aquest augment són el preu del gas, la sequera i la manca de vent per a la producció d'origen renovable, més barata

Actualitzada 14/10/2023 a les 18:39

El límit al gas es va començar a aplicar a partir de 40 euros/MWh

El preu mitjà de l'electricitat al mercat majorista puja gairebé un 14%, fins als 135 euros megawatt hora (MWh), el preu més alt des del març d'aquest any, segons els resultats publicats per l'operador del mercat Ibèric de l'Electricitat ( OMIE).Per trobar un preu majorista de la llum més alt, cal remuntar-se al 6 de març passat, en què va assolir de mitjana els 147,77 euros/MWh.El preu del gas, juntament amb la sequera i la manca de vent que està reduint la producció d'origen renovable, més barata, està influint en aquesta alça dels preus de l'electricitat.Tot i el repunt que està patint el preu del gas, primer per qüestions com les vagues en plantes de liqüefacció de gas natural a Austràlia i el tancament del gasoducte submarí entre Finlàndia i Estònia per una possible fuita, i després pel conflicte entre Israel i Hamàs, el seu preu no és tan alt com perquè s'apliqui el límit al gas, mecanisme que fa mesos que no s'activa.El preu del gas al Mercat Ibèric del Gas és per demà, dissabte, de 46,98 euros/MWh, un 3,36 % més que el marcat per avui, divendres.L'hidrocarbur tenia un preu de més de 40 euros a primers d'abril, per tornar a estar per sota, i no ha tornat a superar aquest llindar a Mibgas fins a l'11 d'octubre passat.Tot i així, és insuficient perquè s'activi el límit al gas, ja que en el camí que es va establir quan es va estendre la seva vigència només serà aplicable a partir que el gas superi els 62,8 euros/MWh.Curiosament, el límit al gas, quan es va començar a aplicar el juny del 2022, s'aplicava a partir dels 40 euros/MWh i així va ser durant sis mesos per a partir del gener incrementar-se el llindar d'aplicació en cinc euros cada mes.La renovació de l'acord perquè l'anomenada «excepció ibèrica» estigui en vigor fins al desembre d'aquest 2023 va introduir un nou camí de límits, també amb increments graduals del llindar, fins als 65 euros en què finalitzarà al desembre.Amb la també coneguda com a «solució ibèrica», Espanya i Portugal, amb un baixíssim nivell d'interconnexió elèctrica amb el continent europeu, volien posar límit al contagi dels elevats preus del gas, que utilitzen les centrals de cicle combinat, usades amb profusió quan la producció renovable és escassa als de l'electricitat.Des de començament de mes, el preu de la llum al mercat majorista ha estat d'una mitjana 112,7 euros/MWh, per sota dels 163 euros/MWh en què va tancar l'octubre del 2022, si bé la mitjana del mes supera la del setembre d'aquest any, que va ser de 103,62 euros/MWh.Tot i el repunt dels preus, en el conjunt del 2023 la llum és molt més barata que el 2022 -any de començament de la guerra d'Ucraïna que va desencadenar la pujada dels preus de l'energia-, en què va ser més del doble, 232 ,5 euros/MWh.A més, el preu majorista de l'electricitat per a demà serà un 34% més barat que el mateix dia del 2022, quan va superar els 205 euros/MWh.A Alemanya, el preu mitjà diari serà de 26,53 euros/MWh; a França, de 41,39 euros/MWh; al Regne Unit, de 39,54 lliures/MWh (uns 46 euros/MWh al canvi actual); ia Itàlia, de 153,32 euros/MWh.