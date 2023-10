El Meteocat actualitza l'avís de situació meteorològica de perill per pluges intenses per demà diumenge

El servei també ha indicat que a partir d'aquest cap de setmana les temperatures baixaran, a adaptant-se a aquesta època de l'any

Actualitzada 14/10/2023 a les 16:54

El Meteocat ha informat des del seu compte a X, anteriorment Twitter, que han actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preveuen que es produirà a partir de la matinada al litoral central, però que es desplaçaran diumenge cap al nord-est. A partir de la tarda les precipitacions es concentraran al litoral central i sud. Els xàfecs seran de caràcter local, però intensos.D'altra banda, també han indicat aquest cap de setmana hi haurà un canvi de tendència, que tindrà continuïtat els pròxims dies, amb força més variabilitat meteorològica. Preveuen que a partir de demà les temperatures començaran a baixar i hi haurà més núvols. En resum, la temperatura s'adequarà a aquesta època de l'any.