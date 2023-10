El Govern tanca la compra de 692 habitatges per destinar-los a lloguer social

Les adquisicions han estat gestionades entre la promotora pública Institut Català del Sòl (Incasol) i l'Agència d'Habitatge de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha tancat els últims mesos la compra de 692 habitatges, una part en mans de grans propietaris, per destinar-los a lloguer social, que se sumen a l'objectiu que s'han posat d'adquirir 1.500 pisos abans del 2026.Segons dades del departament de Territori, de les adquisicions que ja estan tancades, 385 s'han gestionat des de la promotora pública Institut Català del Sòl (Incasol) i són blocs sencers buits o edificis en construcció, mentre que l'Agència d'Habitatge de Catalunya n'ha comprat altres 307 pisos solts.L'actualització de xifres s'ha fet coincidint amb la visita aquest divendres del president català, Pere Aragonès, a una promoció de 24 habitatges que ha comprat el Govern a Salt (Girona), que requeriran unes obres d'adequació abans de posar-les en uns mesos a disposició de famílies amb pocs ingressos.«Aquests pisos estaven buits i eren al mercat, formant part de vegades de les dinàmiques vinculades a l'especulació immobiliària, però els traiem d'aquesta dinàmica i els posem al servei del dret de l'habitatge per al conjunt de la ciutadania», ha destacat el president, acompanyat per la consellera de Territori, Ester Capella.«Després d'anys de polítiques massa tímides, hem dut a terme un punt d'inflexió des de fa un any a les polítiques d'habitatge a Catalunya, una prioritat que és que l'habitatge passi a ser un dret i no un bé de mercat», ha afegit Aragonès.La compra directa de pisos és una de les vies que ha desplegat el Govern per arribar a 10.000 habitatges nous per a lloguer social el 2026, que compta amb altres mecanismes, com la subvenció a desenvolupaments immobiliaris privats.L'objectiu és augmentar un 18% en tres anys el parc públic d'habitatge social de Catalunya, que actualment es xifra en uns 55.000 pisos.«Estem usant totes les fórmules que tenim a la nostra mà perquè l'habitatge públic del nostre país d'un salt endavant», ha insistit Aragonès.El procés per a la compra directa de blocs sencers s'ha fet majoritàriament gràcies a un concurs públic que va obrir Incasol a mitjans de l'any passat per a l'adquisició de blocs d'habitatges plurifamiliars en construcció o totalment acabats i que eren propietat de grans forquilles.El pla d´Incasol té l'objectiu de mobilitzar el parc d'habitatges buits i fomentar la rehabilitació d´aquests immobles. En alguns casos els blocs adquirits pel Govern estaven construïts i sense ús des de fa més d'una dècada.En total, el departament de Territori té previst una inversió de 150 milions d'euros en tres anys per a la compra directa d'habitatges.