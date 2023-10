Augmenten gairebé un 6% les denúncies i víctimes de violència masclista el segon trimestre de l'any

Només l'1,8% de les denúncies van ser presentades per l'entorn de la víctima i un 10% de les dones es van acollir a la dispensa de no declarar contra els seus maltractadors

Actualitzada 14/10/2023 a les 18:10

Poques denúncies de l'entorn de la víctima

20 Minuts | El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha registrat un nou repunt de víctimes i denúncies per violència de gènere al segon trimestre de l'any: un total de 47.063 dones afectades, un 5,66% més que fa un any, i un 5 ,43% més de denúncies, que van superar les 48.000.A l'últimdel Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, relatiu als mesos d'abril, maig i juny de 2023, es recullen augments tant de víctimes com de denúncies tant en comparació del segon trimestre de 2022 com con el primer de 2023.Així, van ser 47.063 les víctimes, una xifra un 5,66% superior al segon trimestre del 2022 i un 4,2% la del primer trimestre d'aquest any. El 65,35% d'aquestes dones eren espanyoles i el 34,65% eren estrangeres. A més, 136 eren menors, un 16% menys que en el mateix període del 2022 però un 17,2% superior al nombre del trimestre precedent.Segons les dades proporcionades pel CGPJ, la taxa de víctimes de violència de gènere a Espanya es va situar en 19,2 per cada 10.000 dones, una xifra superior a la registrada el mateix període de l'any anterior (18,4) i el primer trimestre d'aquest any (16,6).Per sobre de la mitjana es van situar set comunitats autònomes: Balears (31,4); Múrcia (25,7); Comunitat Valenciana (25,5); Canàries (25,2); Andalusia (21,9); Madrid (20,2) i Navarra (19,9). Valors inferiors a la mitjana van registrar Galícia (12); Castella i Lleó (13,1); Astúries (14,1); País Basc (14,3);; Castella-la Manxa (14,7); La Rioja (14,9); Cantàbria (17,8); Aragó (17,9) i Extremadura (18,5).Una data preocupant d'aquesta estadística revelada aquest divendres pel CGPJ és que va augmentar el nombre de víctimes que es van acollir a la dispensa de l'obligació legal de declarar contra les seves maltractadores en un 13,8% respecte al segon trimestre del 2022. total de 4.742 dones, fet que suposa el 10% del total de víctimes. D'aquestes, el 56,2% tenia nacionalitat espanyola i el 43,8%, estrangera.Les denúncies presentades per violència de gènere el segon trimestre d'aquest any van pujar a un total de 48.227 (un 5,43% més que el mateix període del 2022 i un 4,1% més que el primer trimestre). Set de cada deu denúncies van ser presentades per les víctimes, un nombre que es manté constant trimestre rere trimestre, i amb prou feines l'1,85 % les van interposar persones de l'entorn de les dones. El 15,73% va ser el resultat d'atestats policials i el 8,19% de les parts de lesions.Entre l'abril i el juny, jutjats i tribunals van dictar 15.393 sentències, de les quals 12.427 van ser condemnatòries, el 80,73%. La xifra és similar a la registrada el segon trimestre del 2022, només un 0,22% superior.El percentatge varia segons l'òrgan judicial que dicta les sentències, ja que els jutjats de violència sobre la dona van emetre un 92,85% de condemnes; les audiències provincials, un 85% i els jutjats penals, un 65,59%. En aquest període, els jutjats de menors van enjudiciar 87 homes, davant els 90 de fa un any, i van imposar mesures en 78 casos.El segon trimestre van ser més grans els increments en la sol·licitud i la concessió d'ordres de protecció: 12.763 sol·licituds (un 2,08% més) i 8.915 adoptades (2,9% més). Així, es van acordar el 69,8% de les mesures de protecció sol·licitades. El 63,8% de les víctimes que van sol·licitar mesures de protecció eren espanyoles (6.673) i 226 eren menors, el 2,1%.Segons dades de l'Observatori, al segon trimestre hi va haver un descens de les mesures de suspensió de règim de visites de menors un 15,2%, en decretar-se en 1.011 casos, mentre que van pujar les suspensions de la guarda i custòdia en un 4,4 %, fins als 611 casos. El 115 es va suspendre la pàtria potestat.El 016 atén totes les víctimas de violència masclista les 24 hores del dia i en 53 idiomes diferents, igual que el correu 016-online@igualdad.gob.es; també es presta atenció mitjançant WhatsApp a través del número 600000016, i els menors poden adreçar-se al telèfon de la Fundació IR 900 20 20 10.En una situació d'emergència, es pot trucar al 112 o als telèfons de la Policia Nacional (091) i de la Guàrdia Civil (062), i en cas de no poder trucar es pot recórrer a l'aplicació ALERTCOPS, des de la qual es envia un senyal d'alerta a la policia amb geolocalització.