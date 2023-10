Una jove menja un pastís de marihuana, creu que ha estat segrestada i acaba caient des d'un tercer pis

La jove va avisar una amiga que volien segrestar-la, per la qual cosa es va tancar en una habitació, però va acabar caient des d'un tercer pis

Una jove va caure des d'un tercer pis a Màlaga després d'ingerir pastís de marihuana, segons la recerca de la Policia Nacional. Els fets van ocórrer el passat 30 de setembre en un pis d'estudiants de Màlaga i aquesta setmana el Grup d'Homicidis, després de la recerca, ha descartat que participessin terceres persones, segons han precisat.Pel que sembla, segons ha avançat aquest divendres diari 'Sur', la jove, que va resultar ferida de gravetat, va avisar a una amiga perquè deia que li perseguien i volien segrestar-la, per la qual cosa es va tancar en una habitació i va acabar caient des d'un tercer pis.La Policia Local va dur a terme la primera intervenció per un avís de segrest. Ja en el lloc, van veure a la ferida en el terra i a joves cridant en una finestra. Quan els agents van arribar al pis i els joves es van calmar els van explicar que havien fet un pastís de marihuana seguint les instruccions que havien trobat en un vídeo de YouTube.La jove que va caure, pel que sembla, després d'ingerir un tros va començar a trobar-se malament i es va tancar a l'habitació. Quan un dels joves va accedir va veure la finestra oberta i a la noia en el terra. Segons el diari, abans de caure va enviar un missatge a una altra amiga dient-li que estava segrestada, per la qual cosa aquesta va cridar a la Policia, mentre que un altre va cridar al sistema Emergències 112.La jove va ser evacuada a l'Hospital Regional en estat molt greu. Després de les recerques, es descarta la participació de terceres persones i s'apunta al fet que la jove, després d'ingerir el pastís de marihuana, va patir una al·lucinació i es va precipitar.