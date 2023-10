Un professor assassinat i dos ferits greus en atac amb arma blanca a institut francès

El presumpte autor, d'uns vint anys, és un antic alumne del centre

Actualitzada 13/10/2023 a les 12:46

Un professor ha estat assassinat i dues persones més han resultat ferides de gravetat aquest divendres en un atac amb arma blanca en un institut d'ensenyament mitjà d'Arras (nord de França), segons han informat mitjans locals.L'autor, que ha estat detingut, va proferir crits islamistes durant la seva acció, segons els mitjans.Fonts policials han indicat al canal BFMTV que el professor va ser degollat i que el director del centre és un dels ferits.El presumpte autor, d'uns vint anys, és un antic alumne del centre. Un germà gran també ha estat detingut.Sobre la naturalesa d'aquest acte, serà la Fiscalia Nacional Antiterrorista (PNAT per les sigles en francès) la que ha de determinar si hi ha prou elements per fer-se càrrec de la investigació del cas.La Prefectura (delegació del Govern) del departament de Pas de Calais i el ministre de l'Interior, Gérald Darmanin, s'han limitat a dir per ara que hi ha una operació policial en marxa al liceu Gambetta d'Arras, que l'autor ha estat arrestat i la situació està sota control.