Madrid: Detenen l'autor d'un apunyalament per un deute de cinc euros

El ferit presentava una punyalada a l'abdomen i una altra a la zona lumbar amb afectació a òrgans interns

Actualitzada 13/10/2023 a les 19:06

Els agents de la Policia Nacional han detingut al presumpte autor de l'agressió que va tenir lloc dimarts passat a Móstoles amb arma blanca a un jove per un deute de cinc euros, segons ha informat el cos.La nit del passat dimarts, un veí del carrer Lope de Vega va cridar al centre d'emergències per a alertar d'una agressió amb arma blanca. Els policies i serveis sanitaris van acudir al lloc trobant-se a un jove que presentava dues ferides d'arma blanca, una a l'abdomen i una altra a la zona lumbar que podria afectar òrgans interns.Els facultatius van estabilitzar l'home i el van traslladar com potencialment greu a l'Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, on actualment es recupera de les ferides. Pel que sembla, l'autor de l'apunyalament, d'origen brasiler, que podria ser acusat de temptativa d'homicidi, coneixia a la víctima i van començar una discussió per un deute de cinc euros entre ells. Alguns veïns de la zona asseguren que pertanyen a un grup de nois que solen freqüentar aquesta zona del barri amb música molt alta fins a altes hores de la matinada.