L'assassinat d'un professor a un liceu a França és un atac terrorista

L'atacant era un antic alumne d'uns vint anys i origen txetxè que era objecte de seguiment pels serveis secrets

Actualitzada 13/10/2023 a les 13:38

Une opération de police a eu lieu au lycée Gambetta à Arras. L'auteur des faits a été interpellé par la police. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 13, 2023

L'assassinat aquest divendres d'un professor en un liceu de la ciutat francesa d'Arras per part d'un antic alumne d'origen txetxè que era objecte de seguiment pels serveis secrets pels seus vincles amb l'integrisme islàmic, que a més va causar dos ferits més, és un atac terrorista.La Fiscalia Nacional Antiterrorista (PNAT) ha anunciat en un comunicat que s'ha fet càrrec de la investigació pels càrrecs d'assassinat terrorista, temptativa d'assassinat terrorista i associació terrorista per preparar atemptats.La PNAT va precisar que la coordinació de les investigacions s'ha encomanat a la Subdirecció Antiterrorista de la Policia (SDAT).Els fets han passat cap a les 11.00 hora local (09.00 GMT) del matí al liceu Gambetta d'Arras. Un jove d'uns vint anys, que hi havia estat alumne, ha matat amb arma blanca un professor que ha estat degollat i ha ferit el director i un altre empleat d'aquest institut d'ensenyament mitjà, segons els mitjans.El ministre francès de l'Interior, Gérald Darmanin, ha indicat al compte de Twitter, que l'autor de l'atemptat ha estat detingut. Un germà seu també ha estat arrestat, segons BFMTV a prop d'un altre centre educatiu.L'assassí ha proferit proclames islamistes durant la seva acció, segons els mitjans. En concret, testimonis del succés l'han sentit dir «Al·là és el més gran» en àrab.L'Elisi ha assenyalat que el president francès, Emmanuel Macron, es traslladarà a Arras les pròximes hores, on també s'espera el ministre d'Educació, Gabriel Attal.A falta d'elements precisos, aquest succés té algunes similituds amb l'assassinat el 16 d'octubre del 2020 del professor Samuel Paty, a les proximitats del col·legi on ensenyava a Conflans Sainte Honorine, a la regió de París, per un terrorista integrista txetxè que s'havia refugiat amb la família a França.Els fets tenen lloc en un context particular, marcat per l'ofensiva terrorista llançada per Hamàs contra el territori israelià dissabte passat i la resposta d'Israel a la Franja de Gaza.