Israel diu a la població de Gaza que marxi cap al sud de la Franja «per la seva seguretat»

L'ONU calcula que més d'un milió de persones viuen a la zona

Actualitzada 13/10/2023 a les 11:17

Israel ha avisat a la població de Gaza que marxi cap al sud de la Franja «per la seva pròpia seguretat» en les properes 24 hores. En un comunicat difós posteriorment en un vídeo a les xarxes socials, l'exèrcit israelià diu que atacarà Gaza de forma «significativa» en els propers dies. Un portaveu de l'exèrcit ha assegurat que l'anunci s'ha fet per «motius humanitaris». Segons els càlculs de l'ONU, més d'1,1 milions de persones viuen a la zona afectada, al nord del Wadi Gaza, incloent tota la ciutat de Gaza.



La reacció de l'ONU

El comunicat de l'exèrcit d'Israel exigeix «l'evacuació de tots els civils de la ciutat de Gaza, de casa seva, cap al sud, per la seva pròpia seguretat i protecció, i que es moguin a la zona al sud del Wadi Gaza, el riu de Gaza».«L'organització terrorista Hamàs impulsa una guerra contra l'estat d'Israel, i la ciutat de Gaza és una zona on hi ha operacions militars. Aquesta evacuació és per la vostra pròpia seguretat», afegeix Israel.El comunicat afirma que els civils podran tornar «només quan hi hagi un altre anunci permetent-ho». «No us acosteu a la zona de la tanca de seguretat d'Israel. Hamàs s'amaga a la ciutat de Gaza, dins de túnels, sota de cases i dins d'edificis plens de civils innocents, us utilitzen com a escuts humans», afegeix el comunicat.D'acord amb les últimes informacions oficials, els bombardejos a Gaza han provocat la mort de 1.537 persones, inclosos 500 nens i 276 dones, així com 6.612 ferits. La xifra de morts a Israel se situa en els 1.300 ciutadans, inclosos uns 200 militars, d'acord amb les dades de l'exèrcit.En una declaració, el portaveu de l'ONU Stéphane Dujarric ha avisat que evacuar més d'un milió de persones en 24 hores és «impossible sense provocar conseqüències humanitàries devastadores».En un missatge a les xarxes socials, l'agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins (UNRWA) ha dit que ha mogut el seu centre d'operacions i el seu personal internacional al sud de Gaza. «Demanem a les autoritats israelianes que protegeixin a tots els civils en refugis de l'UNRWA, incloses les escoles», ha afirmat l'organisme de l'ONU en un missatge difós a través de X.Segons les últimes dades difoses per l'ONU, hi ha unes 220.000 persones refugiades en instal·lacions de l'UNRWA, incloses 92 escoles. A més, hi ha 340.000 palestins desplaçats, que no tenen accés als recursos més bàsics: ni aigua, ni menjar ni electricitat ni altres subministres essencials.