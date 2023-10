Els Mossos investiguen un xat de Whatsapp entre menors amb vídeos de pornografia i proclames d'odi

El grup està integrat per nens d'entre onze i dotze anys i conté missatges d'exaltació a Francisco Franco, entre d'altres

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'origen d'un xat de la popular aplicació de missatgeria instantània Whatsapp que en els darrers dies s'ha difós entre menors d'edat i que inclou vídeos de violència explícita, de pornografia i de proclames d'odi, segons ha avançat 'El Periódico'.Els missatges d'odi tenen signe racial, homofòbic i de caire feixista, amb exaltació de dictadors com Francisco Franco. També hi ha referències a la venda de substàncies estupefaents. Segons publica el rotatiu barceloní, molts dels membres del grup de Whatsapp són menors de primer d'ESO, d'entre onze i dotze anys, que afirmen que han estat afegits al grup per desconeguts. El grup es diu 'Niños toda España' i inclou vídeos de pornografia degradant, maltractament animal, racisme i homofòbia. Els Mossos recomanen sortir del grup, no interactuar-hi i denunciar, en cas que el menor hi sigui inclòs.Segons 'El Periódico' alguns instituts han detectat que el xat corria entre els telèfons mòbils dels alumnes i han posat el tema en coneixement de la policia. També n'han parlat a classe. Altres instituts han enviat comunicacions als pares alertant-los que els seus fills podrien haver estat inclosos al xat, en el qual algun testimoni calcula que hi poden haver més de 200 participants. Els Mossos d'Esquadra han obert la investigació després d'haver rebut les denúncies de diversos pares sobre la presència del grup als telèfons dels seus fills.