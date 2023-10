Dues de cada tres llars infantils detecta retards en el desenvolupament dels nens per sobreexposició a les pantalles

Problemes de llenguatge, alteracions en el menjar i aïllament social, algunes de les afectacions segons una enquesta

Actualitzada 13/10/2023 a les 17:49

Dues de cada tres llars infantils detecta un retard global en el desenvolupament dels infants a causa de la sobreexposició a les pantalles. És el principal resultat d'una enquesta difosa entre els més d'un centenar de centres educatius privats adherits a l'Associació Catalana de Llars d'Infants. Gairebé el 75% dels centres assenyalen el retard en l'aprenentatge del llenguatge com el principal aspecte de desenvolupament afectat, seguit per les dificultats per menjar (46%) i per l'aïllament social (42%). També, més del 30% identifiquen problemes a l'hora d'establir vincles relacionals amb el professorat o altres infants, dificultat per agafar el son i retard en el desenvolupament psicomotriu.