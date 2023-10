Cristiano Ronaldo rebrà 99 fuetades la pròxima vegada que visiti Iran

El portuguès ha estat condemnat per adulteri a Iran per abraçar la pintora Fatemeh Hamami

Actualitzada 13/10/2023 a les 12:12

الرسامة الإيرانية فاطمة تزور مقر بعثة الفريق في طهران

و تلتقي بقائد #النصر كريستيانو رونالدو pic.twitter.com/0HsoMIacGv — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 19, 2023

Cristiano Ronaldo podria enfrontar-se a l'Iran a una suposada condemna de 99 fuetades per adulteri,segons ha publicat el mitjà iranià 'Sharq Emroz'.La justícia local hauria castigat a l'astre portuguès per adulteri, el que està tipificat com a delicte en aquest país àrab. Durant la seva visita a Teheran, la capital del país, per disputar un partit de la Champions asiàtica, el lus, que té una relació sentimental amb Georgina Rodríguez, va aprofitar per conèixer a la pintora Fatemeh Hamami que pateix una paràlisi corporal del 85%.Durant la trobada, Ronaldo va regalar-li una samarreta a l'artista i la va abraçar i va fer-li un petó a la galta en senyal d'agraïment per regalar-li dues de les seves obres fetes amb els peus.La premsa iraniana assegura que nombrosos advocats iranians han presentat denúncies contra el futbolista de 38 anys per aquesta acció, perquè segons la llei iraniana tocar una dona soltera equival a adulteri.Després de la suposada condemna de 99 fuetades a Cristiano Ronaldo, el futbolista portuguès podria ser perdonat per un jutge si els fets no són punibles o els protagonistes mostren penediment.