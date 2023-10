Un estudi alerta que la gespa artificial contamina mars i rius amb microplàstics

L'investigació detalla que un 15% dels plàstics de menys de cinc mil·límetres que suren en medis aquàtics provenen d'aquesttipus de gespa

Actualitzada 11/10/2023 a les 17:18

Investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) han descobert que la gespa artificial que s'instal·la en camps esportius desprèn microplàstics que arriben a rius i mars, que suposen un 15% dels plàstics de menys de cinc mil·límetres que suren en medis aquàtics.Segons ha explicat la UB aquest dimecres en un comunicat, els investigadors han analitzat 217 mostres d'aigua recollides a la costa de Barcelona i 200 més del Guadalquivir, i han trobat fibres de gespa artificial en un 62 % de les mostres del mar i en un 37% d'aigua del riu.La concentració de microplàstics arriba a xifres superiors a 200.000 fibres per quilòmetre quadrat de superfície marina i fins a 20.000 fibres al dia en aigües fluvials.Les diferències entre aigües marines i fluvials, segons l'estudi, es deuen a una menor retenció de plàstics als rius ia l'acumulació durant anys o dècades de fibres de gespa artificial a zones costaneres.«Dues de les fibres de plàstic que hem trobat són les que coincideixen amb les tendències actuals de la producció mundial d'herba artificial i que normalment suren al medi aquàtic. Aquests microplàstics es concentren especialment a la costa propera a grans ciutats», ha detallat el primer autor de l'estudi, William P. de Haan.L'estudi, publicat a la revista 'Environmental Pollution', proposa una guia metodològica per identificar els microplàstics de la gespa artificial en treballs futurs, perquè s'investigui millor l'impacte real d'aquests materials sobre el medi ambient.Tot i que les anàlisis s'han fet en dues zones concretes d'Espanya, l'estudi assenyala que és esperable que altres ciutats també puguin aportar fibres de gespa artificial, però la quantitat que arriba al medi ambient pot dependre de factors com la tipologia, l'ús o l'antiguitat de camps esportius, i de les mesures de prevenció instal·lades per evitar la contaminació.«Si volem acabar amb la contaminació de plàstics, cal repensar les instal·lacions del plàstic verd en superfícies públiques, com en patis d'escola, camps esportius, festivals de música, gimnasos, jardins particulars o terrasses», ha subratllat una altra de les autores del estudi, Anna Sánchez-Vidal.Cada any, a la Unió Europea s'instal·len entre 1.200 i 1.400 camps esportius de gespa artificial, material que simula l'herba natural mitjançant fibres sintètiques, principalment de plàstic.